Las ayudas de Gijón a cooperación internacional llegan a 33 proyectos sobre 13 países

A financiar 33 proyectos de los 54 presentados alcanzarán los 1.215.000 euros de la convocatoria de este año del Ayuntamiento para ayudas a entidades que desarrollen acciones en el marco de la cooperación internacional. En el listado provisional de concesiones que se acaba de publicar, y que está abierto a alegaciones, se incluyen dos proyectos con un coste de 100.000 euros, presentados a la línea específica de subvenciones para los territorios palestinos. Uno para promover la educación y la igualdad de oportunidades de niñas y mujeres palestinas en el campamento de Shu´fat, que planteó la Asamblea de Cooperación por la Paz y otro de mejora de la resiliencia de la población gazatí ante riesgos de salud ortopédica de Médicos del Mundo. Estos proyectos se presentaron entre mayo y julio. Sin tener en el horizonte la situación de guerra que ahora se vive en Gaza

Al margen de esos 100.000 euros específicos para los territorios palestinos, la convocatoria del Ayuntamiento de Gijón dedica 1.050.000 euros a cooperación al desarrollo y 65.000 euros a programas de educación para el desarrollo y sensibilización. Al primer bloque se presentaron 37 solicitudes de las que fueron estimadas 18 dejando 17 fuera por falta de crédito. Los proyectos aprobados afectan a doce países encabezando el listado Guatemala con cuatro proyectos aprobados. Hay dos para Colombia, Senegal y Camboya y uno para, respectivamente, Bolivia, Honduras, Mali, Congo, Benin, Madagascar, Guinea y Nicaragua. Las oenegés cuyas propuestas han conseguido financiación por esta vía son Solidaridad Médica España, Acoes Honduras, Soldepaz Pachakuti, Pueblo y Dignidad, Asamblea de Cooperación por la Paz, Medicus Mundi Norte, Harambee, Proclade, Seronda, Acción sin Fronteras, Movimiento asturiano por la paz, Proyde, Global Humanitaria, Fundación Agua de Coco, Caritas, Cultura Indígena del Principado de Asturias, Ingeniería sin Fronteras, Asociación Asturiana Gaspar García Laviana y Los amigos de Thionck-Essyl de Asturias.

A la línea 3 del proyecto, centrada en la educación para el desarrollo, se presentaron 15 propuestas. Se ha dado luz verde a doce y desestimado las otras tres por falta de crédito. Para estas iniciativas las ayudas concedidas oscilan entre los 6.500 y 780 euros. A partir de hoy se abre un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. La propuesta definitiva se llevará a Junta de Gobierno.

La Plataforma por Palestina llama a una nueva movilización mañana en Gijón

"No podemos ser ciegos y sordos ante lo que ocurre. No podemos quedarnos ni quietos ni parados. Queremos que la sociedad asturiana no sea indiferente, que no sea cómplice con su silencio". Miguel San Miguel, en nombre de la Plataforma por Palestina, utilizaba ayer estas palabras en la Casa Consistorial para hacer un llamamiento público a la participación en la manifestación convocada para este sábado, a las 12 de la mañana, en la plaza del Humedal en protesta contra el genocidio palestino. A sus lados las concejalas de IU y Podemos, Noelia Ordieres y Olaya Suárez, respectivamente. "La inacción nos hace cómplices. América Latina ya ha dicho basta y ahora debe ser España, y Europa, quien corte relaciones diplomáticas con Israel y fije sanciones", concretó Suárez mientras Ordieres mostraba su esperanza de que esta nueva protesta concentre aún más gente que la que tuvo lugar hace unos días en la ciudad "porque no podemos estar impasibles ante estos crímenes de guerra contra la población palestina. Las protestas en la calle son solo una parte de las acciones que tiene en marcha este colectivo. San Miguel también anunció que se está perfilando un proyecto de resolución para llevar al parlamento asturiano con el objetivo de "que se tomen medidas contra Israel: económicas, diplomáticas y culturales". El ataque de la plataforma asturiana de apoyo a Palestina va contra el gobierno de Israel, pero, sobre todo, contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu "que con el argumento de acabar con Hamás está acabando con toda la población civil y buscando hacerse con la tierra palestina que aún les falta. Hay más de 3.500 niños muertos. ¿Acaso esos niños eran guerrilleros de Hamás?", se preguntaba el veterano activista asturiano.