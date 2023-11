"Las cuidadoras de personas dependientes aún suelen ser las hijas y las nueras"

Susana del Olmo Ablanedo (Gijón, 1962) es psicóloga y pedagoga y actualmente la responsable de los equipos territoriales de Servicios Sociales en el área V, en la que se enmarca Gijón. Fue una de las ponentes centrales del V Encuentro de Mujeres Cuidadoras celebrado ayer en el centro municipal de El Llano, donde explicó la falta actual de plazas residenciales para jóvenes y el auge de personas mayores que viven solas, así como la presencia aun mayoritariamente femenina en quienes ejercen la figura de cuidador en sus familias.

–Los técnicos de Servicios Sociales, cuando realizan evaluaciones de dependencia, observan de manera directa quién y cómo ejerce el cuidado familiar.

–Sí, porque vemos el día a día. Quienes solicitan una evaluación de dependencia nos abren las puertas de su casa, y eso nos permite ver la situación tanto de la persona que se evalúa como la de quienes la cuidan. Cada valoración dura una hora y pico en el domicilio, y después las trabajadoras sociales que realizan los planes para cada caso de dependencia también tienen que estudiar cómo se gestionan esos cuidados.

–¿El perfil sigue siendo mayoritariamente femenino?

–Sí, sobre todo hijas y nueras y la propia esposa de la persona. Esto último pasa también con gente mayor. Un señor de 85 años con deterioro cognitivo, por ejemplo, y con su esposa de su misma edad como cuidadora. Estos matrimonios a veces tienen hijos o familiares que les echan una mano, pero no siempre es posible tener ayuda cerca de casa. También vemos cuidadores hombres, pero siguen siendo los menos. Y también vemos casos de hijos que viven fuera, en otra ciudad o en otro país, que por trabajo no pueden estar más cerca pero que están en contacto con nosotros y están muy pendientes.

–Otros ponentes de las jornadas hablaron del problema de la conciliación, de que muchas mujeres tienen que dejar de trabajar para poder cuidar.

–Sí, vemos muchos casos así: mujeres que tienen que abandonar su proyecto de vida, con su trabajo, para poder cuidar. También hemos visto a hombres que lo han hecho, en general porque les tira mucho el apartado emocional del cuidado de su familia y prefieren vivir, como puedan, con su prestación de cuidador y los recursos que tengan sus padres. La mayoría de los casos, no obstante, son mujeres: algunas dejan de trabajar y otras no pueden permitírselo y tienen que compaginar ambas cosas, con el estrés que eso conlleva. El cuidado de personas con discapacidad también genera una carga de cuidados importante.

–Existe una "cara B": las personas sin cuidador.

–Sí, vemos a mucha gente mayor que vive sola. Algunas veces es porque sus hijos están fuera y otras porque pertenecen a familias pequeñas y todos sus allegados se han ido muriendo. En la charla comenté un caso que tuvimos de una mujer de 92 años que se cayó en casa, se partió la cadera, y alertó de ello su frutero porque ese día no había bajado a comprar. Otro vecino le llevaba las cuentas. Ella pudo volver a su domicilio.

–¿Ese perfil crecerá con los nuevos modelos de familia? Ya no es tan habitual el modelo de pareja con varios hijos que viven cerca.

–En España, aunque los modelos de familia han cambiado, sigue habiendo modelos de compartir la vida de alguna manera. Convive gente que no se casa, separados que luego se unen con otros o gente que simplemente deciden compartir espacio. En este país perdura aún la idea de la vida comunitaria. Al menos eso es lo que vemos nosotros. Son los menos los casos de gente que no tiene ni un mínimo de red social. Quien no tiene familia, tiene amigos. En la zona rural eso es evidente, y por eso desde el Principado se favorece el acogimiento de personas mayores a manos de un vecino.

–En las ciudades es menos habitual.

–Sí, pero también se están haciendo cosas. En Gijón tenemos el proyecto piloto en la zona centro para combatir la soledad no deseada.

–La otra gran herramienta para ayudar en los cuidados es la ayuda a domicilio.

–Es uno de los mejores servicios que tenemos para lograr que las personas mayores que quieran quedarse en casa puedan hacerlo durante todo el tiempo posible. Estamos aumentando las horas para dar más cobertura.

–¿Cómo está funcionando ese cambio de modelo en el servicio que abogaba por un acompañamiento más individualizado?

–Venía recogido en el decreto de la ayuda a domicilio en Asturias. Nuestra idea es que la cobertura debe ampliarse porque las situaciones son muy variadas y tenemos que ir mucho más allá del aseo personal y ayudar a levantarse y acostarse. Es el modelo al que nos dirigimos.

–¿Y qué retos nos debemos plantear ahora?

–Se necesita una respuesta urgente para el alojamiento de personas jóvenes. No hay muchos casos, pero cuando surgen es muy difícil.

–¿Faltan plazas en residencias públicas?

–Para personas de menos de 65 años y sin plaza de discapacidad, sí. Por lo demás, aún se debe mejorar el apoyo a las personas que cuidan, con más coordinación sociosanitaria y con más formación. También nos gustaría poder flexibilizar más los horarios de atención a cada persona, aunque es difícil. Y, por supuesto, la corresponsabilidad: aún se da por hecho que somos nosotras quienes tenemos que cuidar.