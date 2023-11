Los vecinos de El Llano, satisfechos con reformar el parque Electra, urgen un área de juegos infantiles

Satisfacción con el qué, dudas con el cómo. Estas son las sensaciones que palpa el barrio de El Llano respecto al proyecto de reforma del parque Electra anunciado por el gobierno local. Así lo expresan, al menos, los miembros de la asociación de vecinos de La Serena, que se movilizaron para reivindicar mejoras en el entorno. El plan de la concejalía de Medio Ambiente, a ejecutar el año que viene por 195.000 euros, pasa por que el espacio tenga más zona verde, áreas estanciales al sol y nuevo mobiliario.

"Nos encanta ver que el Ayuntamiento recoge el sentir vecinal", aseguraba ayer Víctor Valdés, que ensalza la "impresión positiva" que han causado las intenciones municipales en la entidad. No obstante, en La Serena echa en falta una mayor comunicación por parte del consistorio para consensuar las medidas a tomar en el parque Electra. "Hay cosas del proyecto que desconocemos y nos gustaría que se nos informe directamente", afirmó Arancha Sánchez, presidenta vecinal, que añora en la previsión municipal habilitar una zona infantil.

Víctor Valdés resume la situación del parque. "Está preparado para que lo use un tipo de gente y esa gente, por los problemas de iluminación y del mobiliario, pues lo abandona y el parque lo ocupa otra gente con otras intenciones que generan quejas", sentenció Valdés. La decisión de los técnicos ha sido reubicar las zonas estanciales en espacios más soleados de cara a que sean más agradables para sus usuarios, una disposición que aprueba el colectivo vecinal. También la renovación del arbolado. "Los árboles son necesarios, pero deben cuidarse y mantenerse", razonó Arancha Sánchez, que lamentó el actual estado de los ejemplares. "Hay vecinos que se asoman a la ventana y no ven nada porque se les meten las ramas y no les entra claridad", sostuvo.

Los elementos del complejo de juegos para mayores también se cambiarán. "Lo que hay ahora está bastante destrozado", valoró Sánchez, para la que los bordillos necesitan un lavado de cara, paso contemplado en el proyecto municipal. "Hace falta porque están rotos", indicó. Para Víctor Valdés, la remodelación prevista para 2024 puede ser clave para "adaptar el parque Electra el siglo XXI". Pese a la incertidumbre que rodea a algunas partes del plan a desarrollar, el vecino lo tiene claro. "Será un proceso largo, pero lo vemos bien, ¿cómo lo vamos a ver mal", declaró.

La asociación vecinal de La Serena reivindica su lucha para hacer realidad la reforma del parque. "Cuando nos empezamos a movilizar, el Ayuntamiento reaccionó", subrayó Arancha Sánchez. Para ellos, el lunar radica en la falta de comunicación desde el consistorio. "Hay que dar voz a vecinos y usuarios, que son quienes están sufriendo cómo está el parque", incidió Sánchez sobre un plan que prevé mejorar las condiciones de accesibilidad del área para facilitar la labor de los vehículos de emergencia. El Llano ha recibido con los brazos abiertos el propósito del gobierno, aunque recelan de cómo fructificarán sobre el terreno. Como aseveró Víctor Valdés, "estamos a la expectativa".