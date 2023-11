La contención del gasto y la revisión de los ingresos, claves del próximo presupuesto municipal de Gijón: "Será más real"

La contención de manera generalizada del gasto será parte de la receta económica que aplique la concejalía de Hacienda, que encabeza la forista María Mitre en el gobierno compartido de Foro y PP, a las cuentas municipales a lo largo de este mandato. Pero a esa receta se le ha incorporado otro ingrediente: la mejora de la recaudación de los ingresos municipales para que no pase como en Emulsa, donde se han detectado miles de facturas sin cobrar o cobradas por debajo de lo que sería correcto lo que le ha supuesto a la empresa la pérdida de millones de ingresos. El gobierno de Carmen Moriyón no quiere que se escape por ninguna vía ni un euro de los que van camino de las arcas municipales.

Desde el Ayuntamiento ya se ha contactado con el Ente Tributario del Principado de Asturias para firmar un convenio que gestione la recaudación ejecutiva de los cobros pendientes tanto de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) como de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) pero la revisión detallada de los ingresos para recuperar dinero perdido afectará tanto a las empresas como al propio Ayuntamiento. Al margen de este convenio se trabaja en una simplificación de los procedimientos para que tanto la liquidación de los impuestos, tasas y precios públicos, como las sanciones a quien no los pague, se puedan hacer de una forma más ágil.

De contención del gasto y revisión detallada de los ingresos habló ayer Mitre durante su comparecencia, solicitada por el PSOE, en la comisión de Hacienda. Una comparecencia en la que espolvoreó críticas a la herencia recibida del anterior gobierno y acusaciones de mala gestión previa –lo que llevó a momentos de tensión con su antecesora, la socialista Marina Pineda– para justificar las limitaciones a su acción de gobierno. "Nos encontramos una situación de descontrol donde la ausencia de rigor y profesionalidad por parte del gobierno anterior es palpable", concretó.

Tras la aprobación de las ordenanzas fiscales a la concejala forista le toca pasar el examen de presentar el primer presupuesto del nuevo gobierno. No dio cifras y pocas fechas, más allá de la previsión de que la votación definitiva en el Pleno sea el once de diciembre, pero dejó claro que, por un lado, se trabaja en un "presupuesto más real, que sea ejecutable y no arroje sumas tan importantes de remanentes debidas a la falta de ejecución prevista" y, por otro, que la obligación de asumir en primer lugar todos los proyectos ya comprometidos hace que "no quede otra que establecer una prioridad sobre las actuaciones a realizar".

Eso de cara al presupuesto de 2024 pero de cara a tener una radiografía detallada de las obligaciones ya contraídas por el Ayuntamiento se está haciendo un estudio de todos los compromisos adquiridos para ejercicios posteriores y su financiación. No es baladí en este capítulo la presencia de los proyectos cofinanciados con fondos europeos y aunque, explicó Mitre en su comparecencia, "estará siempre en la perspectiva la consecución de nuevos fondos estamos realizando un estudio con relación a las subvenciones solicitadas para evitar que su aceptación suponga una carga difícil de soportar para el Ayuntamiento".

Mitre comprometió también un "control exhaustivo financiero y de gestión" de las empresas municipales y de los organismos autónomos –fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y Patronato Deportivo–, una presentación más comprensible de las publicaciones financieras del Ayuntamiento para favorecer la participación ciudadana y "una vez se tenga controlada la situación económico-financiera del Ayuntamiento se realizarán estudios sobre impuestos y tasas". No hay que olvidar que la rebaja de la presión fiscal sobre los gijoneses fue un compromiso electoral compartidos por Foro y PP.

Cuidado especial a la policía

En cuanto a las acciones en materia de personal, otra de las competencias de Mitre, la forista reconoció que "cuidaremos especialmente a la policía local". De hecho, su compromiso es que si a principios de 2024 no se desbloquean los procesos de selección que desarrolla el Principado se decidirá poner fin a la delegación de esa competencia para que sea el Ayuntamiento de manera directa quien se encargue de seleccionar a sus agentes.

A la mala gestión del PSOE en materia de personal achacó, además, la necesidad de que "a lo largo del mandato vayamos a llevar a cabo modificaciones para ajustarnos a la legalidad a la vista de la gran cantidad de errores e irregularidades administrativas que hemos detectado". Mitre fue directamente a por Pineda por el asunto de las primas de jubilación "que usted firmó a sabiendas de que eran ilegales". La anterior Alcaldesa, Ana González, paralizó esos pagos.

Patrimonio y protección de datos también están en el marco competencial de Mitre. Sobre estas áreas anunció desde el impulso a una nueva app que permita a los ciudadanos acceder a información del área de patrimonio a la licitación de los sistemas de información de la futura comisaría de policía pasando por un plan para agilizar procedimientos de licitación y una auditoría continua sobre el tratamiento de datos personales.

Para el PSOE la comparecencia fue "decepcionante. No ha explicado ninguna novedad y no ha dado detalles de sus proyectos. No se aporta nada nuevo". Pineda critica tras escuchar a Mitre que "este gobierno no tiene claro cuál es su modelo de gestión; es evidente que no hay un proyecto de ciudad con una gestión económica que responda a unos objetivos claros; ni que la modernización, la transparencia, la digitalización o el control de los procesos sea una prioridad para la concejalía de Hacienda".

A Javier Suárez Llana, portavoz de IU, también le faltó detalle. Y por eso pide "un esfuerzo para agilizar la tramitación de las subvenciones que tanto afectan a las entidades, un impulso a la implantación de la administración electrónica aprovechando la tarjeta ciudadana, el cumplimiento de la ordenanza de Transparencia mejorando los mecanismos de información a la ciudadanía y acometer la reorganización de la administración municipal".