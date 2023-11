Un análisis medirá la presencia de gases contaminantes por coches en los colegios de Gijón

El posible impacto contaminante del tráfico rodado y del ruido en entornos educativos se comenzará a analizar el año que viene con la medición de niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en nueve colegios de la ciudad. La selección de centros, aunque aún pendiente, se pretende que aborde "diferentes zonas de la ciudad" y que "por sus características y su especial exposición al tráfico rodado resulten de especial interés y representatividad". La medida se completará con el análisis del impacto del ruido en entornos escolares, una tarea que tiene parte del trabajo ya adelantado por el Mapa Estratégico del Ruido del año pasado y que se reforzará con un nuevo muestreo que se tendrá que realizar próximamente durante el proceso de reforma de la Ordenanza Municipal del Ruido, que debe ajustarse a las nuevas normativas nacionales y europeas y que, se entiende, tendrá que endurecerse. El análisis de las emisiones de dióxido de nitrógeno se incluirá ya en los próximos presupuestos, tal y como anunció ayer el edil Rodrigo Pintueles durante la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. El estudio supone cumplir, al menos parcialmente, con una propuesta que había presentado Izquierda Unida.

El ruego de IU, defendido ayer por Javier Suárez Llana, defendía la propuesta en tres puntos. El primero, realizar un estudio concreto de calidad del aire en todos los centros educativos –incluyendo colegios, escuelas infantiles e institutos– para determinar a qué niveles de dióxido de nitrógeno están expuestos los alumnos. El segundo, analizar el impacto acústico de estos mismos entornos y, el tercero, usar los datos de ambos análisis para "regular", con una nueva normativa o la modificación de una ya existente, para que los entornos escolares sean "áreas de especial protección de la salud".

Pintueles prometió acometer las partes de la propuesta que, por competencias y medios, puede realizar. Respecto a la medición de dióxido de nitrógeno, y tras consultar la idea con los técnicos del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental, se dictaminó que no existe dinero suficiente para poder extender el análisis a todos los entornos educativos, pero que sí sería "de interés" realizar ya un análisis parcial. En concreto, será en nueve centros, todavía por determinar, pero que estén ubicados en diferentes partes de la ciudad, para que el estudio siga siendo representativo. Y, sobre el análisis del ruido, coincidió en que se tome como base el mapa del ruido, sobre todo cuando ya está previsto que este documento se complete con nuevos muestreos que ayuden a modificar la actual Ordenanza del Ruido. "La que tenemos ahora, de acuerdo a las nuevas normativas nacional y europea, es demasiado laxa", reconoció el edil.

La propuesta, además, se completará con otras acciones ya previstas y vinculadas a la zona de bajas emisiones en La Calzada. El plan incorpora instalar ocho nuevas estaciones medidoras de la calidad del aire en el entorno de los centros escolares y sanitarios y otros tantos sonómetros fijos, recordó ayer el edil. El segundo punto del ruego presentado, por tanto, sí se acepta de manera íntegra.

El estudio, para el que no existe aún fecha de implantación pero que se quiere poner en marcha cuanto antes –sobre todo porque la nueva Ordenanza del Ruido se marca como "prioritaria" para la primera mitad de este mandato–, se liderará desde el Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental y, cumpliendo con lo sugerido por IU, sus resultados se pondrán en conocimiento con las áreas de Urbanismo y Movilidad, que serán las que decidan cómo incorporarlos a la actual normativa local.

El concejal quiso recordar también, no obstante, que, con los estudios en la mano, los niveles de este gas, emitido sobre todo por vehículos, no parecen estar disparados. "En ninguna de las seis estaciones situadas en la aglomeración de Gijón incluidas dentro de la Red Oficial de Calidad del Aire durante el periodo 2004 y 2022, y también en el presente año, han detectado en algún momento superaciones de los valores límite establecidos en la normativa de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno", aseguró el concejal, que no obstante coincide con la idea de garantizar esta premisa en entornos que frecuenten menores de edad.

Un estudio de los ecologistas alertó de que 20 centros incumplían la recomendación de la OMS

La propuesta de Izquierda Unida ahora aceptada parcialmente para medir la presencia de dióxido de nitrógeno en entornos escolares partió, a su vez, de un estudio realizado por Ecologistas en Acción en seis ciudades españolas. Ese informe analizaba 20 entornos escolares gijoneses y, según sus resultados, todos presentaban niveles de contaminación por encima de los que recomienda la OMS, que dictamina una media de 10 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire. Además, 17 superaban el nuevo límite de la Unión Europea, que lo marca en 20 microgramos. Este análisis incluyó el estudio de tres entornos educativos con bajo nivel de tráfico, los de los centros Miguel de Cervantes, La Corolla y Jacinto Benavente. Habían sido esos tres los únicos en no superar ese límite de los 20 microgramos. Preocupaba especialmente en ese análisis que tres de los colegios estudiados superasen los 40 microgramos. Eran el Corazón de María, La Asunción y el Santa Olaya. Los resultados del análisis se presentaron el pasado mayo en la ciudad ante la presencia de familias y representantes de las comunidades educativas locales. Su puesta en marcha se enmarcó en una campaña de Ecologistas en Acción que pide eliminar el tráfico en viales que lindan con entornos educativos. El trabajo de campo se realizó instalando medidores colocados en farolas –para cotejar por parejas posibles errores en la recogida de datos– y colocando otros aparatos junto a estaciones medidoras del aire, para calibrar la interpretación. "La población infantil es especialmente sensible a la contaminación atmosférica por su elevada frecuencia respiratoria, su mayor exposición en el ambiente exterior y la inmadurez de su sistema inmunitario", señala Suárez Llana.