El autor del crimen de la inmobiliaria de Gijón pide perdón a la familia de su víctima: "Siento el daño causado; sé que pagaré por lo que hice"

"Lo hice, y ni hui ni huyo. Siento enormemente el daño causado a la familia. No hay día que no piense en ellos y sé que pagaré por lo que hice". Lo dice Felipe de Arriba, asesino confeso de Fran Tobajas, en una carta enviada a la familia de la víctima para pedirles perdón. El responsable de haber acabado con la vida del dueño de la inmobiliaria Golden Star de dos puñaladas el pasado 20 de septiembre ha redactado a puño y letra una misiva de dos páginas para explicar al entorno del fallecido su versión de los hechos. "Acabé obsesionándome; no había día que no pensara en él", señala el varón, que acusa a su víctima de haberle, junto a otro prestamista, llevado a la ruina. "No soporté que me lo hubiera quitado todo", asegura el detenido en una misiva enviada ayer a Telecinco.

Felipe de Arriba, carnicero, comienza su carta aclarando sus intenciones: "No crean que pretendo justificar mi conducta, pero, si de alguna forma se puede entender lo ocurrido, es explicando lo que pasó desde el principio, sin quedarme en el final del trágico suceso". Así lo hace, repasando una historia que, tal y como figura en el atestado y desveló LA NUEVA ESPAÑA, según el asesino se remonta a hace casi dos décadas. "Todo comenzó a finales del año 2005, cuando mi mujer pide un préstamo confiado en la publicidad que leía en la prensa. Como tantas familias, no nos llegaba el dinero del que disponíamos para la hipoteca de nuestra vivienda", redacta. Él asegura que fue su esposa quien tramitó un préstamo con Tobajas sin consultarle. "No me dijo nada, no quería decirme nada para no preocuparme, y la engañaron. Seguramente, me habrían engañado a mí también, pero ella tenía prisa y no quería decírmelo, seguramente, porque pensó que podía arreglarlo sola". Tras concertar su cita con esta empresa, siempre según la versión del asesino, su esposa firmó algunos papeles. "Le hicieron firmar un reconocimiento de deuda por importe de casi 13.000 euros cuando en realidad solo le entregaron 3.500 euros. Firmó unos intereses moratorios del 25%", asegura De Arriba en su carta. Tiempo después, añade el detenido, su mujer, de la que ya está separado, acudió a confesarle lo ocurrido "destrozada, avergonzada, muerta de miedo".

El asesino trata de hacerse entender, pero acusa así al fallecido y a otro prestamista que, según él, también le estafó: "Traté de arreglarlo y hablé con los prestamistas, que lo único que hicieron fue insultarme y humillarme. Solo me dieron una opción: pagar todo, lo que habíamos pedido y lo que no habíamos pedido. No tuve más opción que pedir otro préstamo con otro prestamista, lamentablemente de la misma condición".

El autor confeso del crimen asegura también que su mujer y él acudieron a la justicia, sin éxito, y que eso les llevó a pedir otro préstamo, "esta vez hipotecario y con un banco, por importe de casi 100.000 euros". "Con ello les pagamos más de 70.000 y, finalmente, como no podríamos hacer frente a este último préstamos, perdimos la casa", añade.

El responsable asegura a la familia que estos tres préstamos tuvieron consecuencias más graves. "No solo perdimos la casa mi mujer y yo, también nos perdimos a nosotros. Acabamos divorciándonos, y no pudimos solucionar juntos los problemas económicos que teníamos. Toda la vida trabajando duramente para no poder tener un hogar, una familia", lamenta.

"Día tras día trabajando"

Ya más cerca de los meses previos al asesinato de Fran Tobajas en la calle Campo Sagrado, Felipe de Arriba señala: "Acabé viviendo en una habitación de un piso compartido y obsesionándome día tras día con todo lo que me había sucedido, a pesar de haber confiado en la justicia, que en nada me había ayudado". Esa obsesión, asegura, llegó a niveles enfermizos. "No había día que no pensara en él. No había momento que no escuchara en mi cabeza lo que me había dicho en anteriores ocasiones sobre lo que sucedía en mi casa cuando yo no estaba, su risa, sus insultos".

A esa animadversión a quien acabó siendo su víctima, según el relato del asesino, se sumó la angustia por los apuros económicos. "A pesar de continuar trabajando, no tenía dinero para poder ayudar a mi hija con sus estudios, ni para arreglarme la boca". Ese enfado se fue concretando en un plan. "Día tras día trabajando y pensando, hasta que lo hice. No quiero tampoco entrar en los detalles que harán daño a su familia, pero lo cierto es que no podía más con la situación. No soporté que me hubiera arrebatado todo: mi casa, mi familia, mi vida", aclara en su carta, que termina con la frase que encabeza el texto. La misiva fue dada a conocer ayer a través de "TardeAR" cuya veracidad confirmó después este diario a través de la letrada del asesino. Tobajas tenía 55 años.