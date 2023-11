El estudio para evitar el vertido de agua con carbón de El Musel al mar contará con un plazo de 15 meses

El estudio que va a encargar la Autoridad Portuaria de Gijón para establecer las medidas que se deben tomar para evitar los vertidos al mar de carbón arrastrado por el agua desde las instalaciones portuarias tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. Así se especifica en la licitación de ese contrato que efectuó el Puerto el pasado lunes, si bien al día siguiente tuvo que anular esa licitación tras haber detectado errores en los pliegos sobre los criterios de adjudicación.

El contrato volverá a licitarse en cuanto se corrija ese error en los pliegos consistente en que se establecía que se iban a puntuar en las ofertas algunos elementos que al mismo tiempo se exigían como imprescindibles para admitir la solvencia técnica de las ofertas. Una vez corregido esto se procederá a una nueva licitación.

En los 15 meses que tendrá la empresa adjudicataria, tendrá que analizar los puntos de vertido al agua de las aproximadamente 400 hectáreas de superficie del Puerto de El Musel y de la explanada de Aboño. El objetivo es la llegada de graneles sólidos, principalmente carbón, al medio marino arrastrado por el agua de lluvia o el que se usa para el riego de las parvas de carbón para evitar que se levanten nubes pulverulentas.

El estudio deberá analizar la cantidad y calidad de los vertidos en cada zona portuaria y proponer una solución para su recogida, tratamiento y gestión. Uno de los cometidos de la empresa consultora será establecer las medidas necesarias para regularizar los vertidos y definir las responsabilidades jurídicas que corresponderán al propio Puerto o a las empresas concesionarias por los mismos.

Fue el área de Medio Ambiente del Principado el que, en la anterior legislatura, instó a la Autoridad Portuaria a tomar medidas ante el arrastre por el agua de carbón al mar debido a su potencial incidencia en las manchas que periódicamente afloran en la playa de San Lorenzo. Lo hizo tras un informe del Instituto del Carbón (Incar) financiado por el Ayuntamiento de Gijón que apuntó a la actividad granelera de El Musel como el origen de la mayor parte del carbón que compone esas manchas. En 2021 el Puerto encargó otro informe a la Universidad de Oviedo que desligaba las manchas de la actividad reciente del Puerto, señalando que eran carbones antiguos.

La licitación de este contrato, con un monto previsto de 198.627,73 euros más IVA, no se centra en la playa, sino en el efecto potencialmente contaminante del medio marino de los vertidos de agua de escorrentía en las zonas portuarias, tanto la procedente de lluvia como las de riego.

El estudio, además, también deberá dar solución a zonas que no tienen servicios de recogida de pluviales y a aquellas en las que no hay almacenamiento de graneles o que cuentan con instalaciones para evitar el arrastre de partículas. También tendrá que analizar la situación en los espacios en los que los vertidos de las empresas concesionarias no van directamente hacia el mar, sino que se derivan hacia la red de aguas pluviales del puerto, que acaban llegando al mar a través del emisario de Aboño.

El Puerto no ha esperado a la realización de este estudio para acometer mejoras. Así, ya encargó a Tragsa la construcción de un sistema de recogida y tratamiento de aguas pluviales en la ampliación de la explanada de Aboño por 589.368 euros, obra que concluirá en abril.