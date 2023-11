José Carlos Álvarez González, quien durante cerca de diez años fue el número dos del PSOE de Gijón como su secretario de Organización, y que actualmente es un afiliado de base con 35 años de militancia –a los que se suma una experiencia profesional de tres décadas en el ejercicio de la abogacía– anunció ayer que va a votar que no a la pregunta que la dirección federal del PSOE ha formulado a toda la militancia para avalar las negociaciones destinadas a la reeditar la investidura de Pedro Sánchez.

Aunque la pregunta no hace mención a la amnistía a los encausados por el "procés" ni a la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña, eso es lo que está en el trasfondo de esta consulta de la cúpula del PSOE a sus bases. "La amnistía no me parece bien porque es forzar el estado de derecho, es tensionarlo", señala José Carlos Álvarez. La segunda razón que esgrime para votar "no" es que "la condonación de deuda a una comunidad autónoma iría en contra del principio constitucional de solidaridad territorial en España".

Álvarez ocupó diversos cargos de responsabilidad en el PSOE de Gijón durante lustros. El más significativo, los cerca de diez años que fue secretario de organización, durante la última etapa en la Alcaldía de Vicente Álvarez Areces y el primer mandato municipal de su sucesora, Paz Fernández Felgueroso. En aquella época, era la mano derecha del entonces secretario general del PSOE de Gijón, Francisco Villaverde. Tras el relevo de este último por José Manuel Sariego, José Carlos Álvarez se mantuvo en la ejecutiva como encargado de asuntos jurídicos y también fue secretario general durante dos mandatos de la sección centro de la Agrupación Socialista de Gijón. "Defiendo la libertad individual y de expresión en el partido y el interés colectivo", señaló ayer.