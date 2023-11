Los colegios apoyan medir el impacto del tráfico en Gijón: "Hay que crear entornos seguros"

Visto bueno general al compromiso de Medio Ambiente de medir el impacto del tráfico en entornos escolares con un análisis de la presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) y de ruidos en la ciudad. La medida, que tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA comenzará con un primer análisis de nueve colegios aún por concretar pero que abarcarán todas las zonas de la ciudad, cuenta con el apoyo de los directores de algunos de los centros que ya había analizado Ecologistas en Acción hace unos meses con un estudio que alertaba de niveles contaminantes por encima de la recomendación europea. Algunos responsables piden que esas futuras mediciones vengan acompañadas de medidas, y sugieren, por ejemplo, retomar la instalación de bolardos o restringir puntualmente el paso de vehículos a la hora de entrada y salida de los pequeños.

Simón Cortina, director del Corazón de María (Codema), defiende el proyecto porque considera que "un estudio científico a cargo del Ayuntamiento" aportará resultados fiables para que "posteriormente, si fuera necesario, se tomen medidas". "Considero que el sentir de la ciudadanía gijonesa está en la línea de poder disfrutar de espacios ambientalmente saludables y las políticas de las administraciones públicas deben ir dirigidas a ello", señala el responsable, que explica que a su juicio las medidas a impulsar pasarían por implantar nuevos caminos escolares seguros y potenciar el uso de la bicicleta. En el informe de los ecologistas, el Codema presentaba los resultados de NO2 más altos. Su patio linda con la avenida de Pablo Iglesias y la calle General Suárez Valdés.

Rocío Paz, del colegio Santa Olaya, ya había escuchado la intención de impulsar este estudio durante la campaña y celebra que su puesta en marcha ya sea oficial. "Nos parece estupendo, porque otras comunidades lo hacen hecho e incluso han creado zonas alrededor de los colegios por las que no pueden pasar coches. En nuestro caso nos surgen dudas de qué se podría hacer, porque restringir la avenida de Galicia no parece viable", señala. En su colegio, además de la preocupación por el paso de coches, la contaminación acústica es también una constante. "En nuestro caso, no es tanto por el tráfico, sino por los astilleros. En pandemia, con las ventanas abiertas, fue muy difícil dar clase. E incluso ahora yo comparto pared con la oficina del secretario y para hablar entre nosotros muchas veces tenemos que cerrar la ventana para escucharnos. Se escuchan golpes constantemente", asegura. Yolanda López, directora del colegio Jovellanos, también aprueba una medida que, asegura, implica de manera directa a su colegio. "Nos preocupan las dos cosas, la contaminación y el ruido. En nuestro caso, con la calle Begoña, hay un tráfico permanente y los momentos de entrada y salida de niños es siempre muy complicadas", asegura. "Si el estudio llevase consigo la medida de restringir el tráfico a esas horas sería algo fundamental para nosotros. Nos gustaría poder mejorar la seguridad del entorno", añade.

Ahora bien, las preocupaciones van por barrios. Y por zonas. Arturo Arias, del colegio Noega, cree que su centro no sufre especialmente las consecuencias del tráfico. "Supongo que estamos algo más separados de la carretera, pero a partir de las nueve de la mañana, cuando damos clase, no se notan apenas ruidos por la circulación", afirma, aunque aclara: "Eso no quiere decir que no nos parezca bien el estudio, porque todo lo que sea impulsar mejoras en temas ecológicos lo vamos a ver bien, pero sí es cierto que quizás me preocupan más cuestiones como el tema de los bolardos e instalar saltos para evitar que los coches vayan deprisa. Creo que la seguridad en ese sentido es un asunto más importante". También Covadonga Boga, del colegio Jove, explica que su centro, en comparación con los ya citados, no está apenas expuesto. "Tenemos la suerte de estar en una zona no muy transitada. No parece que el tráfico sea aquí un problema", aporta.

Tobit Fernández, director del Evaristo Valle, coincide en esta última valoración. "Y eso que tenemos Príncipe de Asturias cerca, pero en el entorno del colegio no hay tráfico rodado, solo por la calle que lleva a la Escuela de Idiomas, y apenas bajan coches. De hecho, nos sorprendió salir en el estudio de Ecologías en Acción, porque precisamente esta parte del Polígono es un entorno natural envidiable y con varios centros educativos", asegura. Sí apoya, en cualquier caso, que un nuevo estudio aclare qué zonas de la ciudad no corren esta suerte.