"El covid y las huelgas han causado un colapso tremendo; no podemos permitirnos otra más"

Benigno Villarejo Alonso (Gijón, 1962), que el próximo mes cumplirá cuatro años como decano del Colegio de la Abogacía de Gijón (el mandato es de un lustro) acaba ser designado por el Consejo General de la Abogacía Española presidente de la Subcomisión de Justicia Digital. Muchos son los retos por delante.

–Primero la pandemia y luego dos huelgas, las de Letrados de Administración de Justicia (LAJ) y la de los funcionarios. ¿El curso judicial ha comenzado tranquilo? ¿Se ha podido recuperar el ritmo?

–Estamos en una situación de una cierta tensa calma. Está la incertidumbre de si va a haber más huelgas y de si las reivindicaciones que se han planteado en su día las van a atender. Tampoco sabemos si el equipo ministerial que está actualmente será el que continúe o será otro nuevo como consecuencia de una formación de otro Gobierno. O incluso de la confianza o no confianza que pueda tener el Gobierno que se defiende con este equipo. En mi área, con quien más estoy trabajando últimamente, es con la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, en todos los proyectos relacionados con justicia digital, puedo decir que sigue trabajando con normalidad y por lo tanto espero que esto signifique que el equipo ministerial actual esté pensando en continuar.

–Pero está el problema de fondo, que los funcionarios paralizaron su huelga a la espera de un nuevo Gobierno en España.

–Está el problema de complementos salariales y hasta que no se resuelva del todo, nosotros siempre estaremos pensando que hay una pequeña espada de Damocles ahí. Es cierto que el Principado ha anunciado que va a intentar incentivar de alguna manera a los funcionarios para conseguir que haya un marco de estabilidad y paz. Eso sería lo deseable para todos, porque lo que no nos podemos permitir ya es una tercera pandemia. Tuvimos la del coronavirus, la huelga de los LAJ y la de los funcionarios. Claro, esto ha provocado un colapso tremendo, un atraso tremendo. La tramitación, sobre todo, se ha ralentizado muchísimo. Ya desde el momento mismo de la admisión a trámite de las demandas, se provoca un cuello de botella. Sí es cierto que un procedimiento, una vez que camina y ya lo hace con una cierta normalidad, que los señalamientos se celebran con normalidad y la sentencia se dictan con cierta normalidad, pero hay, sobre todo, al principio un atasco que además es un atasco lógico. Claro, se han presentado numerosísimas reclamaciones, demandas, etcétera, que, al quedar estancadas ahí durante tantos meses, pues ahora es casi imposible que puedan salir con celeridad. Nosotros confiamos en que todo se solucione, que todo funcione normalmente y que, en la medida de lo posible, se establezcan planes de refuerzo que permitan que esa actividad se agilice aún más.

–¿Hay previsión de ello?

–Hemos tenido varias reuniones tanto con el presidente del Gobierno como con la propia Viceconsejera para comentar y analizar estas cuestiones y bueno, estamos un poco a ver cuáles son los resultados prácticos de todo ello. Pero confiamos en que el inicio del curso desemboque en un nuevo en una nueva actitud, que de alguna manera todos nos pongamos más las pilas si cabe para conseguir que todo funcione adecuadamente. Como siempre, estaremos muy vigilantes y expectantes para minimizar en la medida que podamos desde el Colegio los impactos no de la huelga de funcional, sino de cualquier situación que provoque un colapso. Porque ese atraso siempre tendrá una consecuencia negativa en los derechos de libertades de los ciudadanos y también en los cobros que tienen que percibir los letrados.

–¿La situación ha provocado momentos de penuria económica a algún abogado?

–Entiendo que sí. Ha habido compañeros que han sufrido, porque, evidentemente, cuando tienes unas previsiones de ingresos y gastos, si solo se mantienen los gastos, si no se mantienen las previsiones de ingresos, pues la cosa, lógicamente se tuerce. Nadie puede pedirle a ningún profesional que tenga una expectativa razonable de vida fundada en el hecho de voy a tener ya unos ahorros, un patrimonio, un lo que sea, que me va a permitir siempre desahogarme. No, a nadie se le puede pedir eso, nadie funciona de esa manera. El funcionario cobra su sueldo, el jubilado cobra su pensión, todo el mundo sabe que cada mes tiene lo suficiente para vivir.

–¿Cómo está el turno de oficio?

–Quiero destacar tres cosas. Nos reunimos todos los meses con la viceconsejera de Justicia. Recientemente, se ha conseguido que por fin se paguen los expedientes denegados por falta de documentación, que eso provocaba que el compañero al que se le asignaba un asunto en turno de oficio y se encontraba con que el solicitante no le aportaba la documentación necesaria para justificar la carencia de recursos económicos, pues el expediente se le denegaba, con lo cual acababa llevando el asunto, pero sin poder cobrarlo porque no había justicia gratuita. Esto nos parecía de una injusticia tremenda. Ahora ya se ha publicado una resolución de la viceconsejería acordando esta subvención. Además, se está creando un grupo de trabajo porque vamos a revisar el baremo económico, junto con la viceconsejería, para determinar las retribuciones económicas más acordes a la realidad.

A mí me gustaría seguir como decano, pero también debo pensar en mí, en mi salud y en mi trabajo

–¿Han logrado avances en la regulación de la suspensión de vistas por enfermedad del letrado, de un familiar u otras cuestiones personales?

–Hasta ahora se estaba al arbitrio del LAJ, que tenía que valorar si la causa que se alegaba era suficiente para suspender una vista. Ahora puede ser que te suspendan por tres días, puede ser que te suspendan la vista y puede ser, en definitiva, que esto esté objetivamente mejor regulado. Nosotros desde el Colegio estamos desarrollando una herramienta informática que va a permitir a los compañeros hacer esta comunicación, la cual será remitida directamente al jugador. Y, sobre todo, que permita que pueda comunicarlo el familiar de la persona afectada cuando la situación sea más gravosa, por ejemplo, cuando alguien pues sufre un ictus y evidentemente no va a hacer ninguna comunicación porque no está en condiciones. Muy próximamente celebraremos una sesión informativa para explicar todo el proceso para explicar cómo desarrollarlo y, en definitiva, para que todo el censo colegial pueda acudir a un sistema que le permita hacerlo sin problema. También se han modificado algunas cuestiones sobre las exenciones de cuotas en materia de paternidad y maternidad para ampliar los plazos de comunicación. En definitiva, tratamos de a la vista de las necesidades del censo, adaptar los servicios colegiales.

–¿Y la mutualidad?

–Es un problema, porque evidentemente hay compañeros que están sufriendo o van a sufrir en el futuro con la realidad actual, la posibilidad de que la prestación de jubilación que quieran obtener de la mutualidad sea, pues muy inferior a lo que es la realidad con la que una persona puede vivir dignamente. ¿Qué ocurre? Hasta ahora pues desde los colegios estábamos intentando analizar un poco las causas, las consecuencias y el modo de restablecer esta situación. Gijón ya se ha pronunciado claramente no solo de una forma pública, sino a través de comunicados y sesiones y acuerdos de Junta de Gobierno en tres sentidos claros. Uno reivindicar o solicitar que se establezca una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que tenga carácter voluntario, porque nos hemos dado cuenta que no a todos los compañeros les interesa pasarse al RETA. Hay algunos que dicen no, yo prefiero quedarme en la mutualidad y nosotros como Colegio tenemos que equilibrar las dos posiciones y que aparte de ser voluntario, que no perjudique a terceros, quiero decir que el pasar al RETA no significa que algunos mutualistas que se quede en la mutualidad vean perjudicados, aunque sea una parte sus derechos. Segunda cuestión, la segunda cuestión es que una vez en el reta, en la tesorería, establezca un sistema de complemento a mínimos. Porque claro, si pasas de cobrar, 300 euros la mutualidad a volver a cobrar 300 en la tesorería no hemos adelantado nada, simplemente hemos cambiado el pagador, pero para la cotización de autónomos y para el mínimo de autónomos, pues que la tesorería lo establezca. Y tercero, importante, es el tratamiento fiscal. Como sabemos, la mutualidad es un sistema de capitalización de tal suerte que todo lo que vas aportando al final te pueden dar o un capital o una renta. Una renta financiera de otro tipo, una pensión, vamos a decir así, claro, mucha gente pues tiene 80.000 o 100.000 euros capitalizados, pero, ¿qué ocurre?, que cuando los rescata a la edad de la jubilación se le tramita o se le trata fiscalmente como un rendimiento del trabajo y no como un rendimiento del capital mobiliario claro, el tortazo fiscal que se produce ahí es tremendo. Es algo contra lo que estamos también luchando, lo que nos parece absolutamente desproporcionado y absolutamente abusivo. Y luego quedarían cuestiones de otra índole como puede ser bueno la compatibilización adecuada de la jubilación activa que se pueda compatibilizar trabajo y jubilación. En definitiva, creemos que debe ser algo que permita al profesional de la abogacía disponer de una vida futura adecuada y digna. No pedimos más y todo eso se conseguiría con esta reivindicación.

–¿Y hay opciones?

–El principal objetivo es conseguir que los poderes públicos modifiquen la normativa, porque ahora mismo hay un bloqueo. Digamos que es la barrera que la norma te impone. No podemos hacer lo que la norma no permite hacer. Pues entonces lo que estamos pidiendo y yo aquí reclamo que no haya tanta hipocresía política, lo que estamos pidiendo, en definitiva, es que los poderes públicos si creen que las reivindicaciones son justas, que hagan lo necesario para modificar la legislación, Ahora mismo se está modificando la ley de amnistía, la ley de no sé qué, la de no sé cuánto cosas que parecían impensables hace ocho meses. Bueno, pues esto, que es mucho más realizable y mucho más acorde a la ciudadanía en el aspecto de previsión social, pues creemos que también se puede hacer.

En muy breve tiempo empezarán las videollamadas con los centros penitenciarios

–¿Se harán realidad las videoconferencias con Villabona y todos los Centros Penitenciarios?

–Estamos ya en la fase final de despliegue del sistema en el entorno de preproducción y, por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas ya se podrá establecer. Los responsables de este tema que actualmente son la vicedecana Graciela Lagunilla y el diputado Guillermo Calvo. Están trabajando fuertemente con Villabona para implantar ya el sistema. Es muy probable que en muy breve tiempo está. De hecho, ya hay una sala en la sede colegial de Cimadevilla preparada exclusivamente para esta finalidad.

–Va a cumplir ahora en diciembre cuatro años en el cargo. Cinco años son el mandato. ¿Qué balance hace?

–Le he dedicado muchísimas horas a este cargo, muchísimas. Un promedio de seis horas diarias aproximadamente. Entiendo que me presenté para eso, y creo que el lema más importante que tenía en la campaña era “quiero hacer la vida más fácil a mis compañeros”. No sé si lo estoy consiguiendo, pero desde luego estoy echando el resto en muchas situaciones. En todas las problemáticas que haya, estoy metido, asumo todas las responsabilidades, trabajo como el que más y tengo la enorme suerte de primero contar con la Junta de Gobierno excepcional, que trabaja muchísimo también y además es un personal que colabora de forma activa y positiva. Pero realmente lo que más me siento es cansado, porque me han desbordado mucho muchas situaciones, pero es que además yo he tenido la mala suerte de vivir tres pandemias; covid, huelga de LAJ y huelga de funcionarios. En menos de cuatro años, tener que sufrir eso y tener que gestionarlo todo es difícil. Además, he asumido muchas obligaciones y responsabilidades en el Consejo General de la Abogacía por decirte la última que no conoces y si quieres es un poco primicia. El pasado viernes, en el Pleno del Consejo, se me nombró presidente de las de Justicia Digital. Todo lo que tiene que ver con justicia digital en España depende, tengo que decir depende de mí y bueno, me reúno constantemente con el Ministerio. ¿Por qué lo hago? Primero, porque me lo han pedido. Segundo, por responsabilidad y tercero, porque creo que desde ese cargo puedo ser mucho más útil, incluso a mis compañeros de Gijón o incluso a mis compañeros de Asturias. También soy miembro de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Comisión de Innovación Tecnológica. Como se suele decir, me meto en todos los charcos porque creo que es la forma de trabajo. No voy a escatimar esfuerzo porque creo que es mi obligación hasta el final del mandato.

–¿Se volverá a presentar para dar continuidad al proyecto?

–Los proyectos tienen que tener una continuidad, no las personas. Ha habido muchos cambios a raíz del covid en las formas de trabajar, en las formas de generar actividades formativas, en todo lo telemático, ha supuesto una revolución constante. Hay un montón de herramientas que nos están cayendo por todos los lados y que evidentemente está provocando que desde el Colegio se tenga que trabajar mucho para ponernos al día para tal todavía. Esto no es un tema de personas, es un tema de ideas. Las ideas están bien enfocadas o podrían estar mejor, pero bueno, están bien enfocadas y lo que hay que darles continuidad. Quiero destacar, por ejemplo, el enorme trabajo que se hace en turno de oficio, el enorme trabajo que se hace en economía… ¿Con qué personas la continuidad? Eso es lo de menos. Cualquier persona que sea válida para el proyecto hace que el proyecto sea válido.

–¿Pero le gustaría seguir?

–Sí, sí le contesto. A mí me gustaría. Pero también debo pensar en mí, en mi salud y en mi trabajo y en todo, claro.