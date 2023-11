Detenida una pareja en Gijón por desobedecer a la Policía tras una discusión de bar

Una discusión de bar en un local de Cimadevilla, en Gijón, acabó esta tarde con dos detenidos por desobediencia a la autoridad. Los implicados, una pareja, habían discutido con varios clientes del mismo local, y la situación acabó tan caldeada que se tuvo que requerir la presencia de dos patrullas de la Policía Nacional. Los agentes, tras identificar a todos los involucrados y confirmar que ninguno había llegado a cometer delito alguno, trataron de limitarse a mediar y calmar los ánimos, recomendando a esta pareja que abandonase el local. Se negaron, varias veces, y por seguridad se procedió a su arresto.

El incidente no llegó a las manos pero congregó a varios testigos, alertados por los gritos que se escuchaba en el entorno del local. Los agentes se interpusieron entre la pareja y los clientes con lo que habían discutido, dejando a los primeros fuera del local, y recomendándoles que se fuesen a otro bar para saldar la situación. La actitud de la pareja, sin embargo, no facilitó las labores, porque el varón reprochaba que si alguien tenía que abandonar el local eran los otros implicados y no ellos, y la tensión siguió subiendo. El motivo del arresto, sin embargo, fue por desobediencia, ya que a pareja, además de negarse a abandonar la zona, hizo varios amagos de entrar de nuevo al local. Los agentes pidieron la ayuda de una vecina que conocía a la pareja para que pudiese hacerse cargo de su perro y evitar que éste acabase en el albergue. El incidente se saldó con varios identificados, pero sin heridos.