La acusación en el crimen de la inmobiliaria de Gijón: "Dice estar arrepentido, pero no lo demuestra"

"Lo que declara no muestra arrepentimiento". Así de tajante resume Eloy Fernández Schmitz, abogado de la familia de Fran Tobajas sobre la carta enviada por su asesino confeso, Felipe de Arriba, para pedirles perdón. Desde el entorno de la víctima, fallecida tras recibir dos puñaladas a la salida de su trabajo el pasado 20 de septiembre, interpretan esa misiva –enviada a Telecinco y de la que se hizo eco este periódico– como una "estrategia" orquestada por el detenido para tratar de lograrse una rebata de condena. Y esa "estrategia", aseguran, no funcionará con ellos, sobre todo cuando en el contenido de esa carta el asesino repasa su relación con su víctima y le acusa de haberle arruinado. "Quieren decir que está arrepentido para intentar rebajar la pena", reprocha el letrado.

En la carta el asesino hace un resumen de su versión de los hechos, y explica que "todo comenzó" en 20005, cuando su esposa pidió un préstamo viendo que la familia no llegaba a fin de mes. Y asegura que su víctima, junto a otro prestamista, acabaron "engañando" a la familia, que acabó según él arruinada por no poder hacer frente a los intereses de ambos créditos. Dice también que eso motivó un nuevo préstamo, esta vez con un banco e hipotecario, que les hizo perder la casa y que, a la larga, causó el divorcio de la pareja.

Felipe de Arriba reconoce haberse "obsesionado" con su víctima y explica que acabó compartiendo piso en una vivienda y manteniendo sus problemas económicos. "No había día que no pensara en él", señala en su cara el asesino, que reconoce los hechos y termina su texto, manuscrito en dos páginas, señalando: "Siento enormemente el daño causado a la familia. No hay día que no piense en ellos y sé que pagaré por lo que hice". Pero ese último mensaje, teniendo en cuenta que en el resto de la misiva culpa a su víctima, no ha surgido efecto en la familia del fallecido.