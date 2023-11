Como es ya habitual, el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón ofrece una cuidada muestra de películas españolas y asturianas en la mayoría de sus secciones, a las que les une un leitmotiv: la libertad creativa. En total, 76 películas españolas. El 61 FICX respalda a obras que en su gran mayoría no tienen su distribución comercial asegurada en nuestro país.

En la Sección Oficial se presentación diez películas. De ellas, tres son estrenos mundiales de cineastas asturianos. En Retueyos, Samu Fuentes se acerca con Los últimos pastores a un modo de vida en riesgo de extinción, y Elisa Cepedal refleja con El cine, 5 el carácter de todo un pueblo. En Sección Oficial de Cortometrajes, Celia Viada Caso retrata en Gregoria a una mujer de noventa años que dedicó sus días a trabajar la tierra.

Otras tres películas españolas se presentan en Sección Oficial tras haber obtenido el respaldo del FICX en sus fases de desarrollo. Es el caso de O auto das ánimas, ópera prima del gallego Pablo Lago Dantas; Los restos del pasar, de Luis (Soto) Muñoz Cubillo & Alfredo Picazo, y Largo viaje, de Héctor Herce.

Otro debut en la dirección que podrá verse en la Sección Oficial Tierres en Trance es el del gallego Carlos Martínez-Peñalver Mas. El cineasta invita a perderse en À procura da estrela tras el sonido de una misteriosa melodía por la montaña más alta de Portugal, en Serra da Estrela.

Más de la mitad de las películas programadas en la Sección Esbilla son españolas. Junto a las habituales categorías dentro de la sección Esbilla, Espectru y Equí n’otru tiempu (para no ficción); se crean en 2023 dos nuevas categorías: Generación mutante, dedicada al cine de género autoral; y un cuarto apartado que contempla únicamente estrenos absolutos en España: Esbilla Premiere.

En esta reciente incorporación, dos títulos de largometrajes asturianos se estrenan mundialmente: Literato, de Carlos Navarro, que escribe y protagoniza Maxi Rodríguez, y Flores del cemento, de Luismi Pantiga.

En la categoría Espectru se mostrará la cinta de animación de Pablo Berger, Robot Dreams, Premio del Público en Sitges; Samsara, de Lois Patiño, Premio Especial del Jurado en la Sección Encounters de Berlín; Notas sobre un verano, del asturiano Diego Llorente, estrenada en Sección Oficial en Rotterdam; Las tierras del cielo, primer largometraje de Pablo García Canga; Alicia fai cousas, de Ángel Santos Touza; Un sol radiant, de Mònica Cambra & Ariadna Fortuny; y el mediometraje de José Mata.

En Esbilla - Equí y n’otru tiempu, diez de las once películas de no ficción programadas son españolas: Il Mulín, del avilesino Álex Galán; Cigarreres, de Alejandro Nafría & Pablo A. Quiroga Prendes; Muyeres, de la zaragozana Marta Lallana; la producción austro-española Anqa, de Helin Çelik, y La estafa del amor, de Virginia García del Pino.

El listado de cine español en Esbilla - Equí y n’otru tiempo, lo completan las películas asturianas Hinterland, de Manuel García Postigo; El amigo de todos, de José Antonio Quirós, y La vida a través de Vega, de José Riveiro. En Esbilla - Generación Mutante, el FICX cuenta con dos transgresores títulos de cine español que redefinen el género contemporáneo: Mamántula, de Ion de Sosa, y On the Go, de María Gisèle Royo & Julia de Castro.