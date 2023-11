Moriyón defiende la legalidad de su acción política frente a los ataques de la oposición por gobernar con un tránsfuga

«¿Qué es eso tan grave que ha hecho Carmen Moriyón? ¿Garantizar la estabilidad de Gijón y mantener en su puesto a un concejal legítimamente elegido sin mejorar sus condiciones?». Con estas preguntas contestaba esta mañana la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, a la oposición de izquierdas en la comparecencia plenaria forzada por PSOE, IUy Podemos exigiéndole explicaciones sobre la operación política que generó la expulsión de Vox del gobierno pero el mantenimiento como presidente de Divertia de Oliver Suárez. El antiguo edil de Vox y ahora edil no adscrito cuyo voto está siendo vital para que el gobierno de Foro y PP saquen adelante sus últimas iniciativas, como la aprobación de las ordenanzas fiscales.

Los grupos de la izquierda, como promotores del Pleno, y Sara Álvarez Rouco, como única superviviente de un Vox ahora en la oposición, cargaron contra Foro por apoyarse en un tránsfuga recordándole de paso su proactividad en el pacto antitranfuguismo cuando ellos eran los afectados por la situación de Pedro Leal. Al PP acusaron de silencio cómplice recordándole de paso lo que ellos decían cuando algo similar les ocurrió en Gijón con Alberto López-Asenjo.

Ni el portavoz de Foro, ni la del PP participaron en el debate cuya única voz gubernamental fue la de Moriyón como compareciente. Igual que no habló Oliver Suárez pese a ser el más nombrado en los escasos 40 minutos de sesión plenaria. Y tampoco participó el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez «Floro», al asumir la representación del PSOE la concejala Carmen Eva Pérez. Álvarez Rouco sentenció que a «Moriyón ahora le conveniente justificar la infamia porque sin Oliver Suárez no son nada». Para la izquierda, el gobierno de Moriyón «ha engañado» a los gijoneses y encara una forma de gobernar basada en retorcer la legalidad y minimizar la democracia. «Esto será legal pero no es ético», le reprochó Olaya Suárez, de Podemos, mientras Javier Suárez Llana, de IU, le preguntaba a la Alcaldesa si «merece la pena llevar al límite a esta ciudad cuando ustedes han gobernando ocho años en minoría negociando con unos y otros». Y para Carmen Eva Pérez, la alcaldesa pasó de sus convicciones antitransfuguismo a las de ahora «las utilitaristas, las pragmáticas, las del todo vale, las de Gijón bien vale un pacto con Vox y con sus tránsfugas».

Moriyón fue especialmente dura con PSOE e IU –sobre todo con el PSOE– y tildó la sesión plenaria de esta mañana de «un capítulo más de esa oposición bronca, que no está a la altura de esta ciudad y de los gijoneses. Una oposición desleal y con salidas de todo». Puestos a hablar de apoyarse en tránsfugas recordó la líder forista que en uno de ellos se apoyó el gobierno de Asturias para sacar adelante el actual presupuesto del Principado.

La Alcaldesa hizo referencia al informe de la Secretaría General que avala el papel de Oliver Suárez y niega su condición de tránsfuga por no ser un concepto jurídico. «Solventado que se está dentro de la legalidad ahora hablan de moralidad y ética. No le encuentro falta a lo que se ha hecho ahora pero si a cosas que hicieron ustedes como que, en lo peor de la pandemia, cuando los cirujanos teníamos una mascarilla para toda la semana, su ahora secretaria general (por Monchu García, del PSOE) firmar un suculento contrato con una empresa municipal», sentenció la Alcaldesa en referencia a un contrato con Emulsa firmado por una entidad social presidida entonces por el ahora diputado autonómico , que no tenía ningún cargo institucional en ese momento. Con referencias a otro socialista, en este caso a Pedro Sánchez, y el proceso negociador de su investidura con la inclusión de la ley de amnistía cerró su segunda intervención Moriyón para denunciar la doble vara de medir de los socialistas sobre los apoyos políticos a un gobierno.