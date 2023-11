El plan de choque de listas de espera se frena en Cabueñes por falta de espacios

La intención del Sespa de implantar, de manera ya estructural, programas vespertinos en los hospitales para atajar la lista de espera se está chocando con un problema logístico en Cabueñes de difícil resolución: la falta de quirófanos. El hospital, en plena obra para su ansiada ampliación –que aún va para largo–, se ha quedado pequeño hace tiempo y, según ha trasladado el personal de quirófanos a la jefatura, no puede aumentar su actividad más de lo que ya ha hecho. El hospital gijonés, de hecho, lleva ya meses operando por las tardes, con unas tres sesiones diarias de lunes a jueves, y se estima que ahora ese es el máximo que se puede permitir. "Aquí ya estamos funcionando a pleno rendimiento", señalan desde el hospital, que animan a diseñar un plan específico para el área sanitaria V que podría pasar por incrementar las derivaciones a otros hospitales o por refuerzos de personal que permitan aumentar, aunque sea poco, la actividad ordinaria. El plan general del Sespa, en cualquier caso, no es aplicable en Cabueñes.

El hospital tiene que esperar aún algunos años para tener operativa su zona ampliada. La primera fase de la obra terminará a inicios de 2025, si todo va en plazo, y falta después todavía una segunda fase para remodelar el complejo actual, instalar equipamientos y realizar una mudanza progresiva. Hasta entonces, Cabueñes tiene que trabajar con lo que tiene, y su diseño actual se pensó para una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora. Esa falta de espacio se hace cada vez más evidente y se presenta por varios frentes. El perfil poblacional, cada vez más envejecido, implica un aumento lento pero progresivo de las tasas de ingresos, así que Cabueñes lleva años rozando el colapso cuando una campaña de gripe viene especialmente dura por falta de camas. Sí es cierto que en las últimas semanas el total de ingresos ha estado por debajo de los 400 pacientes, una cifra asumible, pero tras haberse suprimido en pandemia el uso de las camas supletorias –que permitían ingresar a un tercer paciente en habitaciones pensadas para dos, dejando al último sin armario y mesita– el margen de maniobra es algo más escaso.

El problema central es básico: faltan quirófanos y falta personal. Al menos, si se quiere implantar un plan de choque que acorte las listas de espera. En Cabueñes explican que la idea de lanzar módulos de tarde para operar más puede resultar efectivo en otras áreas sanitarias, pero no en la suya. A efectos prácticos, en Gijón ya existe de manera oficiosa ese modelo. "Sin más quirófanos o más gente, no se puede operar más de lo que ya se hace", explican desde los servicios quirúrgicos, que reconocen que en varias especialidades se están citando ahora a pacientes que llevan alrededor de un año aguardando por su cirugía. Desde la pandemia, se está priorizando la citación de casos urgentes –los casos más delicados, como los oncológicos, se han seguido operando con normalidad–, pero especialmente en el último año, al haberse recuperado la actividad ordinaria de consultas externas, ha provocado también un aumento de las peticiones de cirugías, así que sobre el papel el esfuerzo que se está realizando no se acaba de concretar en números. En septiembre, último mes del que se tenían datos, la demora media en quirófanos era de 130 días y había más de 440 pacientes que llevaban esperando por su operación más de medio año. En el mismo mes de 2019 solo aguardaban 81.

La otra cuestión que dificulta implementar ese gran plan de choque también tiene que ver con la falta de espacio y afecta al personal de Anestesiología, que tal y como informó este diario el mes pasado alertan de la falta de camas en su servicio. Han recuperado cuatro de ellas en las últimas semanas, pero siguen sin ser suficientes si lo que se pretende es atajar de manera notoria las listas de espera. En concreto, el problema afecta especialmente a la atención de pacientes posquirúrgicos. El mes pasado, de hecho, el servicio envió cartas a mandos intermedios del hospital para pedir ayuda, y explicaban que, sin una solución real a la falta de espacio, no se podría seguir operando tanto y, mucho menos, aumentar aún más esa actividad.

La solución real para Cabueñes es su ampliación y una redotación del personal que se ajuste a esos nuevos espacios. Hasta entonces, todas las soluciones serán paliativas, y las que se han intentado hasta ahora no surgen demasiado efecto. Se llegó a plantear, por ejemplo, que cirujanos de Cabueñes se desplazasen a hospitales comarcales para poder realizar en sus quirófanos algunas de sus cirugías, pero el personal no lo vio adecuado por la pérdida de tiempo en los desplazamientos, que se remuneraban a la baja, y el exceso de jornada que esos viajes implicaban. La medida más inmediata, mientras se gestiona un plan concreto para el hospital, sería ampliar la derivación a la red concertada y, especialmente, a la privada –recursos como el Centro Médico tienen equipamientos de alto nivel que lo permitirían–, pero eso, además del coste, supondría que los pacientes tendrían que desplazarse. Hasta entonces, Cabueñes sigue operando a su ritmo, el que puede.