Fueron los propios mayores del centro de El Coto los que desde hace tiempo venían demandando algún tipo de ayuda desde el Ayuntamiento que les permitiese cuidar mejor a sus familiares y, de paso, a sí mismos. Con la implicación de entidades del tercer sector y la asociación vecinal, esa idea se concreta ahora en un programa piloto que impulsa, de la mano de la Fundación de Servicios Sociales y del Sespa, lo que se ha bautizado como "Cuidando a quien cuida". Consistirá, por ahora, en un programa de talleres formativos que se impartirán durante este mes y el que viene en el barrio promotor, pero, según anunció ayer la edil Ángeles Fernández-Ahúja, se prevé, si el plan funciona, ampliarlo al resto de la ciudad. "La vida de estos cuidadores no profesionales no es sencilla, porque afrontan un desgaste físico y emocional que no advierten, al estar centrados en su familiar. Era una demanda de las usuarias", aseguró la concejala.

La edil habló en femenino porque esta figura del cuidador suele ejercerlas mujeres, en general hijas y nuera de personas dependientes o sus propias esposas, que muchas veces tienen que lidiar con sus propios problemas de salud. En este plan piloto, hay 22 participantes y, de ellos, solo tres son hombres. Aclaró Fernández-Ahúja, además, que la premisa de la que parte el proyecto es cumplir un doble objetivo: formar mejor a estas personas –aprenderán, por ejemplo, sobre gestión emocional y algunas técnicas de aseo y cambios posturales ante personas con baja movilidad– pero, también, crear una red de apoyo interno. "Queremos que estas personas se conozcan y se relacionen entre sí, que sean un grupo de apoyo entre ellos y también en el entorno comunitario de El Coto, con su centro de mayores y su centro de salud", señaló. Esto último se concreta, de hecho, con el Sespa como aliado, en su caso a través de varios profesionales de atención primaria que participarán como ponentes en algunos talleres. "El plan tiene todo nuestro apoyo porque estas personas dependientes son pacientes nuestros, claro, pero sus cuidadores también", explicó Yolanda López, gerente del área sanitaria V, presente ayer en la presentación del programa en el Ayuntamiento. El proyecto se concreta por ahora con siete sesiones que se celebrarán, a partir del próximo día 10, en el propio centro de mayores. Los participantes tienen entre 55 y 77 años y terminarán su formación a finales de diciembre. "Empezaremos por averiguar cuál es su carga de estrés, qué carga les supone cuidar, y cuál es la carga objetiva, porque habrá participantes que están en una fase ya avanzada de cuidados y otros que están aprendiéndolo todo ahora", aclaró Patricia Fernández, trabajadora social de Servicios Sociales, que explicó que poder conocer más en detalle la situación de cada persona les ayudará también a "ofrecer herramientas" que les serán útiles después de los talleres: "Queremos que sepan realizar cierto tipo de gestiones y a quién deben dirigirse en caso de necesitar ayuda". El programa toma como referencia uno muy similar lanzado en Avilés en 2017 y que contó con más de cien participantes. Muchos de ellos siguen en contacto, según explicaron ayer las trabajadoras.