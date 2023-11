Dos jóvenes de Gijón competirán en el mundial de surf de Brasil con la selección española: "Llevar a tu país y a tu ciudad a lo más alto es genial

En la cresta de la ola. Así están, literalmente, los jóvenes gijoneses Alfonso Suárez y Martina Escobar, que cruzarán el charco para participar en el ISA World Junior Surfing Championship. En otras palabras, intentarán reinar en el Mundial de surf de su categoría como integrantes de la selección española, compuesta por 12 deportistas. La cita, del 24 de noviembre al 3 de diciembre, será en Brasil. Suárez, de 17 años, competirá en la categoría sub-18 masculina y Escobar, de 16, lo hará en la sub-16 femenina. Kenia López, también asturiana, tiene opciones de sumarse a la fiesta, aunque parte como suplente.

«Representar a tu país y a tu ciudad es genial. Queremos llevar a Gijón a lo más alto», asegura Alfonso Suárez, que compagina su incipiente carrera sobre la tabla con los estudios. Cursa segundo de Bachillerato, a distancia en el instituto Doña Jimena. «Es más cómodo porque viajo mucho», afirma el joven, que quiere realizar la carrera de Criminología. Martina Escobar va a primero de Bachillerato en el San Eutiquio-La Salle. «Me tengo que organizar para los campeonatos porque el tiempo no da para todo», indica. Manuel Ruiz, de la escuela «SkoolSurf», es el entrenador de ambos, cuya inmersión en el surf fue similar. «Mi hermano lo practicaba, me apunté a un cursillo de verano y me gustó. Poco a poco me lo empecé a tomar más en serio porque es un deporte al que hay que echarle horas y esfuerzo. Es difícil, hay que sincronizar movimientos, tener equilibrio...», confiesa Alfonso Suárez. El flechazo de Martina Escobar con las olas también surgió tras un curso estival.

La gijonesa está exultante. El Mundial en Brasil será su primera vez con la selección nacional. «Estoy muy ilusionada, me apetece mucho vivir esta experiencia. Es algo que nunca te esperas, pero hay que trabajar duro y disfrutando al mismo tiempo. Se puede llegar muy alto», resalta. Alfonso Suárez ya compitió en el Mundial de 2022 en El Salvador. «Nos hace mejorar porque nos enfrentamos a los mejores de cada país», ensalza Suárez, que entrena tres días a la semana y, a veces, algún finde. «Cuando las condiciones son malas, utilizamos la tabla para perfeccionar la técnica», explica. Escobar sigue una rutina parecida para evolucionar en una disciplina que está «de moda», como subraya Suárez, que quiere vivir profesionalmente del surf. Su compañera comparte su ambición, aunque mantiene la cautela. «Nunca sabes qué pasará en el futuro», comenta. A corto plazo, el objetivo es claro para los dos: ser campeón del mundo. Gijón les apoyará desde la distancia para que calmen en sus tablas la bravura del Atlántico.