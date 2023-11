El policía gijonés que resultó herido muy grave tras sufrir un percance el pasado domingo cuando practicaba surf en la playa de San Lorenzo continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde está previsto que durante el día de hoy sea sometido a una intervención quirúrgica. Por el momento, Rubén E. L. M., continúa con problemas de movilidad tras el accidente.

El agente, inspector de la Policía Nacional que, entre otros casos, trabajó para destapar la trama del comisario Villarejo o la del "Pequeño Nicolás", se encontraba realizando surf en la playa de San Lorenzo, en la orilla, a la altura de la escalera 9 cuando ocurrió el percance. Su monitor lo sacó rápidamente del agua, y junto a otros viandantes, como una persona sin hogar que lo tapó con su saco de dormir, le prestaron las primeras atenciones hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El accidente no está claro cómo se produjo. Lo único es que el agente gijonés acertó a decir, ante quienes le estaban acompañando tras el incidente, que había sentido un crujido en la espalda y que no podía mover las piernas. Los servicios sanitarios estabilizaron a Rubén E. L. M. y lo trasladaron en una UVI móvil hasta el HUCA. Una vez en el complejo hospitalario se confirmó que presentaba una rotura de la vértebra c5 y afectada la c6 –ambas cervicales– además de un edema en la médula. Con el paso de las horas parecía que volvía a recuperar la movilidad en una de sus piernas, pero no la otra. Aunque se confía en que después de la operación prevista para hoy martes y en cuanto baje la inflamación pueda ir recuperando la movilidad. Pero será lento y con rehabilitación.