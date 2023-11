Laureano Caicoya, secretario de Alzheimer Asturias: "Al estigma de la enfermedad se suma que aún se piensa que la demencia en mayores es normal"

Laureano Caicoya Rodríguez (Gijón, 1947), histórico secretario de la Asociación Alzheimer Asturias, ha logrado, tras seis años de intentos, traer el congreso nacional que bienalmente organiza la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) en el país. Se desarrolla desde hoy –aunque formalmente se inaugura mañana, con la presencia de la reina Sofía– y hasta el sábado en el recinto ferial con un programa que, explica el secretario, trata de "bajar a la tierra" para introducir temas más allá de lo científico, con una edición más apta para el gran público.

–¿Cómo se gestó la llegada de este congreso a Gijón?

–Se celebra cada dos años por toda España y yo soy miembro de la Confederación que lo organiza, además de secretario de la asociación asturiana y presidente de la fundación regional. Vamos, que no sé qué hacer con tantos sueldos (ríe). Y yo llevaba seis años ya peleando para traer el congreso a Asturias, pero todas las comunidades quieren organizarlo porque tiene muchísimo impacto. En su día luché contra Huesca y me ganaron, y luego con País Vasco, que también me ganaron, y luego creo que tuve que pelear con Cataluña y con Andalucía, ya no recuerdo, pero al final conseguí engañarlos (ríe). Lo importante es que por fin lo traemos a Asturias, con 500 congresistas. Y una de las cosas, bajo mi punto de vista, que cambia este año es que no es tan excesivamente científico como los anteriores congresos. Ahora el congreso baja a la tierra, y vamos a hablar sobre problemas cercanos a la familia y algún tema incluso controvertido.

–Hay programada una mesa sobre el alzhéimer en el colectivo LGTBI y otra al alcohol y las drogas.

–Sí, nos interesaba lo del colectivo LGTBI es que los afectados ya tienen ese estigma encima y este del alzhéimer se les suma. Es algo que queríamos aclarar. Y sobre el alcoholismo, participio yo como ponente. Hace años, a lo mejor 15, vimos que nos llegaba algún paciente muy joven, como de 40 años, y lo veíamos como una anécdota, pero hace unos cinco años di con un informe de Dinamarca que mandé a traducir y que hablaba de la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Representan el 7 por ciento del total de enfermo y, de ellos, un tres es por herencia genética, pero el cuatro restante se demostró que está vinculado al abuso de alcohol y anfetaminas, que destruyen neuronas. Me interesó y me puse a investigar y desde entonces damos charlas a gente joven para que beban de manera moderada. La propia Confederación me pidió que hiciésemos una mesa concreta sobre este tema y conseguí que venga también Luis María Villota, responsable de Alcohólicos Anónimos.

–¿Y a la reina emérita cómo la consiguió?

–Pues porque se ve que tengo mucha influencia (ríe). La reina Sofía es presidenta nacional del alzhéimer y un encanto de mujer. Supongo que la vinculación con Asturias, por los Premios Princesa, también nos ha facilitado las cosas.

–¿Se sigue normalizando la demencia en la tercera edad?

–Claro. Aún se dice eso de que la persona "chochea" como si fuese algo normal. Y también hay gente que no quiere reconocer que tiene a un enfermo en casa y yo lo entiendo, porque a mí con mi madre también me costó trabajo digerirlo.

–Pero el diagnóstico precoz es clave.

–Muchísimo. Es importante ir al médico cuanto antes, para acceder también cuanto antes a los tratamientos. Hay familias que también tienen miedo de contar este diagnóstico en su entorno, pero, en realidad, lo importante es contárselo a todo el mundo, a nuestros vecinos, para que si nuestro familiar se pierde un vecino que lo vea y conozca la situación sepa que tiene que ayudar. Pero en general se sigue tardando en ir al médico. En la asociación el 90 por ciento de los usuarios nos llegan ya en estadio 2, que es cuando se olvidan de que se olvidan de cosas. Y ahí las cosas se complican, porque la persona puede negarse, por ejemplo, a tener ayuda a domicilio, porque cree que no la necesita.

–Otro tema controvertido del programa son las sujeciones a enfermos.

–Sí... Y ahí prefiero no opinar, porque es especialmente controvertido y prefiero que hablen los expertos. Dicho esto, sí sabemos que en algunos casos atar al enfermo puede ser contraproducente, pero también que en algún caso pueda ser la única opción para evitar que se haga daño. Es algo que hay que debatir.

–El programa también incluye un apartado sobre soledad no deseada. ¿Por qué?

–Vimos el estudio que señala que hay 35.000 ancianos viviendo solos en Gijón, y estamos convencidos de que la mayoría no querrían estar en esa situación. También vemos las noticias de bomberos y policías que entran a una casa en la que el residente no da señales y resulta que lleva un mes muerto. Queríamos hablar del tema porque esa gente necesita ayuda, y ayuda física: personas que les visiten una o dos veces al día y que charlen con ellas. En muchos casos, esas personas no son inválidas, solo están solas, y debemos pedir a los gobiernos que tomen medidas. Las asociaciones llegamos hasta donde llegamos y no somos la panacea para todo.