"La música es un viaje eterno y la búsqueda de sonidos nuevos y viejos tampoco se detendrá nunca". Tony Overwater es el contrabajista de "Rembrandt Trio", una formación que también integran el pianista y compositor Rembrandt Frerichs, y el batería Vinsent Planjer. Mañana, a las 20.30 horas, ofrecerán un concierto en el teatro Jovellanos, enmarcado en la programación de la Sociedad Filarmónica de Gijón, pero al mismo tiempo la cita servirá para abrir Jazz Xixón, que se extenderá con varias actuaciones hasta este próximo domingo.

"El jazz promueve la libertad, la curiosidad y la autenticidad", cuenta Overwater, que se refiere también a la propuesta "El fortepiano contemporáneo" que acercarán al público de Gijón en este concierto: "Abordaremos cómo surgió la música antigua original. Tocamos temas de diferentes épocas y lugares geográficos y composiciones originales y con todos estos elementos improvisamos y creamos sobre el escenario".

"Rembrand Trio", una formación que surgió en 2014 en Holanda, permite al espectador descubrir la forma en que suena al mismo tiempo u fortepiano del siglo XVIII, un violón de 1560 y una batería y percusión históricas. "Entre el piano de Mozart del siglo XVIII y la viola baja, el violone, hay una diferencia de 200 años. Los instrumentos de percusión provienen de diferentes épocas y ubicaciones geográficas. Se trata de un sonido completamente único que abarca más de 500 años de historia de la música de una manera muy divertida", responde el encargado de tocar el violón en esta cita.

Tony Overwater habitualmente toca el contrabajo y el violín. "Son instrumentos que me conmueven profundamente, por el sonido, el registro y la versatilidad", explica, antes de referirse a cómo fueron sus inicios musicales. "Probé muchos instrumentos y siempre escuché mucha música, pero hasta que cogí el contrabajo a los 17 años no me di cuenta de que sería mi compañero de vida. Y sigo enamorado del instrumento como el primer día".

La agrupación artística, que tiene al músico español Jordi Savall como una de sus inspiraciones, detalla la inspiración que supone para ellos tocar en Epaña: "Es un lugar de encuentro de las culturas árabe y occidental en Andalucía. Esto se relaciona muy bien con nuestra música y nuestros instrumentos".