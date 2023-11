Las obras de la ecomanzana de La Calzada siguen avanzando: "Me gusta cómo está quedando"

La ecomanzana de La Calzada progresa. El movimiento de operarios, excavadoras, vallas y tierra es una constante en algunas vías del barrio, que experimenta un proceso de obras que fomentará su peatonalización para convertirse en una zona de bajas emisiones. Los trabajos arrancaron el pasado mes de marzo y han sufrido demoras, por lo que un segundo equipo se incorporó a las labores para mitigar esos retrasos. En un tramo de la calle Colombia, la acera está levantada, señal de que a esa parte todavía le queda un importante lavado de cara.

Desde hace un par de semanas, la calle México está irreconocible. Hay quienes se asoman a sus ventanas para ver cómo los operarios u las máquinas trabajan a destajo para acondicionar la vía, aunque la renovación es incipiente. Luis Eduardo Fuentes es gerente de una sidrería en la avenida de las Industrias, uno de los márgenes de la actuación. Los demás son las avenidas Argentina y Príncipe de Asturias y la calle Los Andes. El establecimiento está en el cruce entre la avenida de las Industrias y la propia calle México. Por el momento, la obra no ha interferido en la rutina del negocio. "No se ha notado por ahora. Los clientes son de la zona, igual afecta más a los de fuera porque no tienen aparcamientos", señala Fuentes, que ve "bien" el proyecto, que incentiva los espacios públicos y la movilidad sostenible en detrimento del vehículo privado.

Manuel Rodríguez, residente en la calle Venezuela, que también se verá afectada por las obras, considera que la ecomanzana supondrá "una ventaja" de cara a que el barrio "esté más transitable para que la gente pueda pasear". En la otra cara de la moneda, menciona la problemática que afrontará quienes estacionen habitualmente sus vehículos en la vía pública. "Creo que habrá descontento en ese sentido", comenta. Pese al ruido y las molestias que ocasionen los trabajos, Rodríguez cree que el resultado merecerá la pena. "Las obras son algo temporal, lo importante es cómo va a quedar posteriormente", indica.

"Veo bien que se haga peatonal, aunque a mi hija le perjudica porque tiene que dar toda la vuelta con el coche", bromea Marta González, que vive en la calle Venezuela. Sobre los avances en las fases iniciales del proyecto, como el entorno de la calle Bolivia y la zona verde entre esa vía y la calle Costa Rica, González lo tiene claro. "Me gusta cómo ha quedado", sostiene. Manuel Ángel Penas reside en la calle México y apoya el plan. "Va a cambiar mucho la calle, antes las aceras estaban muy levantadas", resalta.

La obra, que cuenta con una inversión de casi 2,3 millones de euros, está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La empresa Tableros y Puentes es la adjudicataria y el plazo de ejecución, de dieciocho meses. La ecomanzana de La Calzada va tomando forma.