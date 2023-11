El colectivo LGTBI+ es más vulnerable a las demencias, afirman los expertos

"Solo el 4% de las personas del colectivo LGTBI+ hacen uso de los recursos públicos para mayores porque no los consideran espacios seguros". Con este dato demoledor comenzó ayer su intervención en el X Congreso nacional del alzhéimer, que estos días se celebra en Gijón, Víctor Mora Gaspar, responsable del área de Formación e Investigación de la Fundación 26 de diciembre.

En palabras de Mora Gaspar, que compartió conferencia con Federico Armenteros Ávila, presidente de la misma fundación, ese alejamiento de los mayores LGTBI+ de los servicios públicos guarda una relación directa con la demencia: "Si hay un deterioro cognitivo y no utilizan los recursos a su disposición, la enfermedad avanzará más y más rápido".

Pero, ¿por qué no los consideran seguros? "Porque es gente que se encuentra en un momento de vulnerabilidad y teme tener que enfrentarse a cualquier tipo de situación violenta, como un insulto o una burla. Por eso, acaban quedándose en casa, en muchos casos solos", explicó el investigador, sobre un comportamiento que es, "en realidad, un mecanismo de defensa", como también lo es "volver al armario", una conducta que desde la asociación 26 de diciembre, aseguran, es muy frecuente en los mayores del colectivo.

Otro de los aspectos que abordó Mora Gaspar en su intervención fue el edadismo en el colectivo LGTBI+. "Es habitual encontrarse con imágenes de jóvenes hipersexualizados, pero no tanto de mayores. Eso también ayuda a que los mayores del colectivo se autoexcluyan sistemáticamente", afirma. El investigador también mostró su preocupación por la situación de los ancianos LGTBI+ en las residencias. "Hay estudios que demuestran que muchos residentes no quieren compartir habitación con un gay. Y no solo eso. También que algunos de los empleados tiene reparos en trabajar con ellos", aseguró.

¿Y cómo se puede luchar contra esta situación? "Con información. Eso es lo fundamental", sentenció con aplomo Mora Gaspar, para quien es vital "todo lo que nos pueda ayudar a tener una salud sexual y social". "No hay que olvidar que aunque nos hagamos mayores nunca olvidamos nuestra sexualidad".

Para tratar de dotar de "espacios seguros" al colectivo, la Fundación 26 de mayo ha puesto en marcha en Madrid una residencia pública especializada en mayores del colectivo LGTBI+.

"Se trata de un centro especializado, no exclusivo", enfatizó Armenteros, de un espacio con 62 plazas en el que planean, como anunció ayer, habilitar una zona para estudiantes. "Estamos convencidos de que el trato con otras generaciones y posibilitar que los futuros médicos, enfermeros o trabajadores sociales puedan trabajar con los mayores será muy positivo".

¿Y cómo se plantea el futuro? "Desde luego mucho más optimista", asegura Mora Gaspar, para quien "lo lógico es pensar que cuando nosotros envejezcamos todo estará mucho más normalizado. Eso sí, tampoco tenemos que darlo todo por seguro, aún queda camino por andar".

La innovación en la detección de las demencias, a debate hoy en Gijón

"La convención de Gijón está siendo todo un éxito. Tanto de afluencia como de elección de temáticas". Así lo considera Mariló Almagro, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), en alusión a los tres primeros días del X Congreso Nacional de Alzheimer, que hoy celebra su última jornada en el recinto ferial Luis Adaro en Gijón.

El certamen lleva por título "Integrando la innovación". "Y no solo se refiere a los avances científicos, sino también a abordar temas que hasta ahora no se tocaban cuando hablábamos de este tipo de patologías", afirma Almagro. Ayer, en el recinto ferial gijonés se habló de asuntos como alcoholismo, drogadicción y alzhéimer, sexo en la demencia o LGTBIQ+ y demencias, además de otros temas más recurrentes en este tipo de citas como la innovación en los tratamientos o cuidados paliativos.

"Está siendo un auténtico éxito y estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Gijón por su implicación", celebró Almagro, de una convención en la que ha participado medio millar de personas.

Está previsto que hoy, última jornada del congreso, la actividad comience a las 9.30 horas, con la charla "Nuevas perspectivas desde la investigación, a cargo del cirujano y jefe de la Unidad de Investigación del hospital de Jove, Francisco Vizoso, y de la catedrática en Biología Celula de la Universidad de Málaga Antonia Gutiérrez.

A las 10.30 habrá cuatro conferencias. "Presente y futuro del uso de biomarcadores en el diagnóstico precoz de la enfermedad de alzhéimer", que se celebrará en el salón de actos; "Atención a quien cuida de una persona con alzhéimer", que tendrá lugar en el anfiteatro; "Síndrome de Down y demencia", en la sala de columnas; y disciplinas profesionales y su ámbito de intervención en la mejora de la calidad de vida". Tras una pausa para el café entre las 11.45 y las 12.15, la actividad se retomará con otras cuatro ponencias: "Conociendo la verdadera dimensión del alzhéimer", en el salón de actos; "Sinergias públic–o–privadas en la lucha contra el alzhéimer" en el anfiteatro; "Atención a las demencias desde el ámbito municipal", en la sala de columnas; y "Proyectos innovadores de sensibilización", en el mirador. A las 13.30 tendrá lugar el acto de clausura en el salón de actos.