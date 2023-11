Foro antepone Tabacalera y el Revillagigedo a luchar por la capitalidad cultural europea

Que Gijón pugne por ser la Capital Europea de la Cultura en 2030 no va a ser una de las prioridades de la política cultural de este gobierno municipal. Más bien al contrario. Aunque la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro, aseguraba ayer que la situación se analizará en el próximo consejo sectorial de Cultura, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, lo cierto es que en su intervención en la comisión de Cultura quedó claro que la idea que dejó perfilada el anterior gobierno socialista no se va a convertir en línea estratégica de su concejalía. De hecho, López Moro afeó a los socialistas que, pese a anunciar su intención en enero de 2022, no hubieran dejado "ningún documento de trabajo serio que detalle en números y necesidades concretas qué supone presentar una candidatura en condiciones".

Pero no es solo un problema de concepto. También de euros. Para la edil el coste económico que supondría esa capitalidad para Gijón conllevaría renunciar a proyectos que sí son fundamentales para Foro como la transformación de Tabacalera en equipamiento museística, la reapertura del Palacio de Revillagigedo al público, un plan director de los museos actuales con obras de mejora y las propuestas de residencias artísticas en el Palacio de San Andrés de Cornellana y en los futuros recuperados depósitos de Roces. De todo ello habló la edil en una comparecencia solicitada por el PSOE para que desgranara las propuestas de su concejalía que suma Cultura, Juventud y Museos en la denominación. Propuestas que incluyen, por ejemplo, recuperar para el verano gijonés el festival Arcu Atlánticu que puso Foro en marcha en su anterior etapa de gobierno y dejó morir el PSOE o centrar en las piezas del Parque de Isabel la Católica el plan de limpiezas de esculturas públicas del año que viene. En cuanto a Tabacalera, la futura joya de la corona cultural gijonesa, el camino a transitar en los próximos meses tras aprobarse en octubre su nuevo plan de usos es doble: licitar la obra arquitectónica y conformar un equipo técnico de trabajo en la Fundación Municipal de Cultura que se ocupe de, explicó la edil, "afrontar todas las cuestiones necesarias para prever el modelo de gestión del nuevo equipamiento, su integración en la red de equipamientos culturales de la ciudad, su futura relación con otros equipamientos y sus líneas de programación". La previsión es que las obras puedan empezar a finales del año que viene. Mientras, la idea es que Tabacalera se abra al público –como ya ocurrió en el marco de los premios Princesa de Asturias– a través de visitas guiadas o con motivo de espectáculos o eventos puntuales. También recuperará vida como espacio expositivo el Palacio Revillagigedo con el acuerdo que en breve firmarán Cajastur y Ayuntamiento y donde la entidad financiera cede el uso a la administración municipal para, en principio, un año y gratis. Cultura trabaja en una exposición que estará abierta de marzo a septiembre con materiales que pertenecen a las colecciones de la Casa Natal de Jovellanos y el Pueblu d´Asturies y que no se muestran actualmente en esos museos de Gijón por falta de espacio. La operación también incluye colaboraciones con el Museo de Bellas Artes de Asturias. No tendrá que esperar a 2024 para desarrollarse la idea forista de convertir el Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, en una residencia para artistas regionales, nacionales e internacionales. Se trabaja con la intención de que antes de que acabe el año se puede hacer una experiencia piloto. A partir de 2024 se organizaría a través de una convocatoria de concurrencia competitiva de la que saldrían los proyectos financiados. Además, se plantea una relación fluida con Laboral Centro de Arte como espacio también abierto a residencias artísticas. A esa red se sumará más adelante un espacio similar en los depósitos de Roces, aunque por ahora el compromiso se limita a un estudio técnico para ver la viabilidad de la reconversión de ese espacio. El Arcu Atlánticu, de vuelta Más allá de esas novedades, López Moro hizo especial hincapié en el "reseñable esfuerzo para el mantenimiento de nuestros museos". Entre las actuaciones en cartera están la renovación de los sistemas de aire acondicionado del Pueblu d´Asturies, el Museo del Ferrocarril, la Casa Natal de Jovellanos, el Nicanor Piñole, las Termas Romanas y Campa Torres. Además, de reformas y reparaciones en cubiertas y elementos estructurales del Museo del Ferrocarril y obras en las Termas Romanas para solucionar problemas de humedades y filtraciones. En ambos casos, la concejala forista achacó la mala situación de los equipamientos a una falta de mantenimiento de la que culpó al anterior gobierno socialista. Precisamente, la socialista Carmen Eva Pérez criticaba tras la comparecencia, solicitada por su grupo, que "reutilizan recetas del pasado con una falta de comprensión y de análisis de la realidad cultural actual". La socialista criticó la falta de referencias a elementos de igualdad y memoria histórica y le puso más que peros a los proyectos estrella. "Tabacalera se retrasa porque el nuevo plan de usos obligará a modificar el proyecto constructivo y el contrato de cesión del Palacio de Revillagigedo, que aún no ha sido redactado , apunta a una inversión de dinero municipal en un espacio de titularidad privada con fines efímeros", remató. De la prevención del acoso escolar al plan de juventud y el "compromiso" con el asturiano

Tanto las competencias de su concejalía como la presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, llevan a Montserrat López Moro a tener responsabilidades más allá de la cultura. En materia educativa, resaltó la edil el trabajo que se está haciendo de cara al diseño del II Proyecto Educativo de Ciudad y la revisión de la guía de programas educativos para matizar la próxima licitación; al tiempo que se están analizando alternativa para abordar la prevención del acoso escolar y la incorporación de programas de bienestar emocional en centros educativos y entidades a lo largo del próximo año. No hay mayores novedades en la Universidad Popular más allá de consolidar la oferta y buscar la recuperación del taller de cerámica del Lauredal, que tendrá presupuesto en 2024 para arreglar el tejado, y en materia de juventud uno de los retos es impulsar el Plan Integral de Juventud. Sí hay novedades en cuanto a los convenios con entidades que gestionará la Fundación ya que en 2024 pasarán del Ayuntamiento al organismo autónomo todos los de ámbito cultural, incluidos los que hay con la Banda de Música y Abierto hasta el Amanecer que no lo hicieron este año. Y como remate de su intervención ante los grupos municipales de la Corporación, López Moro destacó "el compromiso manifiesto con la llingua asturiana, no habrá ninguna traba y se mantendrá el presupuesto de la Oficina de la llingua; además de empezar a trabajar en el nuevo Plan de Normalización Lingüística", sentenció la forista tras la expulsión de Vox del gobierno y, con ello, de la polémica sobre el asturiano.