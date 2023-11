Masterclass de baile en la Laboral como antesala de la Gala Internacional de Danza en Siero

Laboral Ciudad de la Cultura se convirtió ayer en un paraíso del movimiento. El bailarín Aitor Arrieta, del English National Ballet, impartió una masterclass en el Conservatorio Profesional de Música y Danza que ejerció como antesala de la gran cita que acogerá hoy, a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio de Siero: la décima edición de la Gala Internacional de Danza. "Dar clase y enseñar a las nuevas generaciones es una experiencia bonita. España tiene mucho futuro en la danza", afirmó Aitor Arrieta, que participará por tercera vez en el evento. "Será un espectáculo de mucho nivel y variado", agregó.

No había mejor enclave que la mística de la Laboral para presentar la gala, cuya entrada cuesta 15 euros y que está dirigida por Borja Villa. "No me imaginaría aquel diciembre de 2012 que podríamos llegar hasta aquí", comentó Villa sobre un evento "puntero" en el país. "Borja contacta año tras año con más y mejores bailarines", valoró Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, que vaticinó que los asistentes disfrutarán de la danza en distintas disciplinas y niveles. Habrá danza española, clásica, neoclásica y contemporánea.

En el elenco de artistas figuran Elisa Badenes y Martí Paixà, del Ballet de Stuttgart; Irene Tena y Albert Hernández, de La Venidera; Aída Badía, ex solista de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de José Carlos Martínez; Aleix Mañé, actual coordinador del taller coreográfico del Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma”; Stefano Maggiolo, que acaba de iniciar su carrera como bailarín freelance, y el propio Aitor Arrieta.

"La danza es un lenguaje artístico que tiene dificultades para abrirse paso en la sociedad por falta de comprensión. A veces no estamos familiarizados, pero como espectador, te atrapa", aseveró Antón García, director de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado. Esta noche, Siero se deleitará con el arte bailarín que ayer pudieron compartir unos pocos afortunados junto a Aitor Arrieta.