Un nuevo camión autobomba, en el plan inversor para bomberos

Al pago de vehículos se irá el 70% de los algo más de 1,1 millones que el presupuesto municipal del año que viene reserva a inversiones para el servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Un dinero que no solo busca reflejar el compromiso del actual equipo de gobierno con los bomberos sino que viene impuesta por una reciente sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), sustentada en otra de 2020 del Tribunal Supremo, que impone que el Ayuntamiento debe dedicar a inversiones y mejoras en el servicio de Bomberos y no a gasto corriente el dinero que recauda del consorcio de seguros, Unespa. Los bomberos iniciaron su lucha judicial por este asunto en 2015.

Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana, desgranó ayer en comisión el destino de ese dinero en la propuesta presupuestaria para 2024 de ese dinero en respuesta a una pregunta de la concejala de Podemos, Olaya Suárez. El grueso, unos 790.000 euros, irán a transporte. En esa partida se incluye el pago de la segunda anualidad del vehículo autoescalera comprado este año por 930.000 euros (impuestos incluidos) pero también la adquisición de un nuevo camión autobomba, con un coste estimado en 400.000 euros, y una furgoneta de apoyo. Hay otra partida de 100.000 euros para maquinaria y otra de 300.000 euros, que se irá a distintos elementos de prevención de riesgos laborales en el equipo de bomberos. Sobre todo de material anticancerígeno.

Y aunque es la menor de las partidas, unos 40.000 euros, tiene trascendencia el dinero que se reserva para empezar a dar los primeros pasos técnicos para impulsar la construcción de un nuevo parque de bomberos.

Ademas de esta partida para 2024, Bravo indicó a los ediles que hay alrededor de 1,6 millones de remanente –al que se tendría que sumar el del año en curso–que tendría que consignase en ese mismo paquete de mejoras para el servicio. Aunque, matizó, no es obligatoria su ejecución pudieron quedar como ahorros. A finales de octubre, cuando se conoció el falló del TSJA, los bomberos se concentraron ante la Casa Consistorial exigiendo ya unos dos millones y medio de euros de inversión para el servicio en 2024 y un millón para el resto de los años. En su suma para 2024 se incluía la anualidad de 1.059.000 euros más lo recaudado de Unespa y no invertido en 2022 y 2021, otros 1.579.000 euros. Y faltaría lo no invertido en 2023.

Delito de odio

A la misma comisión llevó IU una pregunta sobre el incidente ocurrido en el hotel Begoña, donde viven un grupo de senegaleses de un programa de acogida, cuando miembros de "Hacer nación" desplegaron una pancarta con el lema "Frente a la invasión: Remigración". Bravo derivó la contestación al no haber participado la Policía Local. Ya en otra comisión, y a través de la edil de Servicios Sociales, IU pudo saber que hay una investigación por posible delito de odio que se hace desde la Policía Nacional.