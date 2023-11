Gijonés de adopción, devoto de las setas

Herminio Lara Lorente derrocha vitalidad por los cuatro costados. Si tiene que ajustarse las botas de montaña y aventurarse por el bosque aunque arrecie la lluvia, ahí estará, imbuido en su espíritu inquieto e indagador. Nacido el 28 de enero de 1950 en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Lara es presidente de la Sociedad Asturiana de Micología, una entidad que tiene por estas fechas una de sus periodos predilectos. El otoño y las setas acostumbran a ser la conjunción perfecta, aunque el calor y las tormentas recientes hayan provocado una disminución en la recolección de ejemplares.

Castilla–La Mancha fue su lugar de nacimiento; si bien, se afincó en Gijón a los tres años por cuestiones familiares. Sus padres, Herminio y Carmen, anhelaban crecer laboralmente, ya que en tierras manchegas la cosa estaba complicada. En aquella época, era habitual en la ciudad vivir en una habitación con derecho a cocina. Fue lo que hizo Herminio Lara con sus progenitores. El recuerdo de su infancia es feliz. Jugaba al fútbol con sus amigos, a la peonza, a las chapas... Cómo ha cambiado el ocio desde entonces. La familia residió en Ceares y en Pumarín hasta que Lara, de inconfundible bigote, se casó con Marina Menéndez. Contrajeron matrimonio en 1973. En la actualidad residen en el barrio de El Natahoyo. "Telva", su gata, les alegra los días.

Herminio Lara estudió en el colegio Jovellanos y, posteriormente, en el instituto, antes de ingresar en la Universidad Laboral para formarse como ajustador. Empezó a trabajar muy pronto. Ya a los 12 años, por las vacaciones estivales, se ganaba el pan en farmacias. Ayudar a la economía familiar era innegociable para Herminio Lara, que siempre ha hecho gala de tesón y esfuerzo. Sin embargo, su trayectoria está íntimamente ligada a Cerámica Rubiera, donde se tiró toda una vida hasta su jubilación.

Su vertiente curiosa se enfatizó con la creciente afición por el mundo de las setas. Se involucró en la actividad de la Sociedad Asturiana de Micología a finales de los noventa. Es a principios de esa década cuando unos amigos le animan. En la entidad ejerció diferentes cargos: tesorero, secretario... hasta que asumió la presidencia en el año 2019. Su sabiduría creció paulatinamente, al igual que su implicación en las actividades de la asociación, que tiene su sede en la calle Tirso de Molina.

Herminio Lara, al mudarse varias veces, ha tenido difícil conservar las amistades que ha ido forjando. Quieras que no, cambiar de casa implica sustanciales cambios de vida. Realizó al servicio militar obligatorio en León, una experiencia que le curtió. Lara también realizó cursos en la Universidad Popular. Siempre le sedujo el grabado y el dibujo. Hijo único, tiene dos hijos, Eva y Pablo, y tres nietos. Ávido lector, le encanta empaparse de conocimiento sobre las setas. Es más reticente con ellas en el ámbito gastronómico. Come algunas, pero prefiere regalárselas a sus hijos.

El montañismo, tan relacionado con la búsqueda de setas, es una de sus pasiones. Le pierde la aventura. Y la naturaleza, que le relaja. En la recolección de setas halla un tesoro, la incertidumbre. Nunca se sabe a ciencia cierta lo que se va a capturar, lo que le confiere a la actividad un encanto extra. Herminio Lara se lo toma con filosofía. Respirar aire puro le recarga las pilas. No obstante, de brío va sobrado. Cuando el bosque queda demasiado lejos, un paseín por el Muro de San Lorenzo no se lo quita nadie. Y eso que desde El Natahoyo hay una buena tirada, pero da igual. El Rinconín es su destino predilecto.

Desde el año 2013 integra la Asociación de Pensionistas de Gijón. No falla a su cita cada jueves en la plaza Mayor para reivindicar las pensiones, la sanidad, la educación, etc. Lo de pasarse el día entre paredes no le va. Al menos las de casa, porque el local de la Sociedad Asturiana de Micología es como su segundo hogar. Allí comparte su pasión por las setas e intenta ganar aún más fieles para las excursiones que organiza la entidad. La veteranía de Herminio Lara no le impide estar al pie del cañón. Sin ir más lejos, ayer estuvo en San Juan de la Arena, en Soto del Barco. Recogiendo setas, cómo no.