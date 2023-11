El gobierno local de Gijón pide al Principado "aclarar" la operación de Preco

La advertencia que realizó el pasado viernes Preco de que acudirá a los tribunales si la administración autonómica bloquea su proyecto para abrir una planta de pirólisis en El Musel sin ofrecerles otra alternativa de ubicación, después de años de contactos continuos con las administraciones respecto a este proyecto, llevó ayer al portavoz del gobierno local gijonés y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, a pedir al Principado aclaraciones sobre la operación de Preco.

"Desconocemos por completo cuáles fueron los términos alcanzados entre el Principado y Preco y entendemos que el gobierno regional debe aclarar a los asturianos, y en concreto a los gijoneses, los detalles de la operación. Hay que recordar que fue el gobierno socialista del Principado, a través del Idepa, el que fue a buscar a esta empresa para que se instalara en El Musel. Y cómo lo anunciaron orgullosos. Preco no apareció aquí de ‘la nada’", señaló el edil, que al mismo tiempo recordó que por su parte siempre se manifestaron en contra de la instalación de una planta de pirólisis en El Musel.

Martínez Salvador agrega que "no afrontamos este tema desde un debate técnico o de ubicación, sino como una cuestión social; un aspecto de ciudad. Entendemos, y así hemos insistido sobre ello, que en el Gijón que este gobierno proyecta no hay cabida para una instalación con diez chimeneas y que aumente, da igual el grado, los ya de por sí preocupantes niveles de contaminación".

El Principado abrió el pasado lunes el plazo de consultas previas sobre la petición de Preco de la Autorización Ambiental Integrada para una planta de pirólisis en El Musel con la que proyecta tratar 200.000 toneladas de residuos plásticos al año. La pirólisis consiste en la descomposición química de materiales a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Es el proceso que se emplea, por ejemplo en las baterías de coque. En este proyecto se utilizaría para obtener a partir de residuos plásticos 152.000 toneladas anuales de un aceite que se puede usar como materia prima en la industria química. El proceso generaría como subproductos 9.500 toneladas de un residuo sólido que también tendría aprovechamiento industrial y entre 20.000 y 30.000 toneladas de gas de síntesis (syngas), que se emplearían como combustible, además de gas natural, para calentar los hornos en los que se efectúa la pirólisis. Esa combustión es la que emitiría gases a la atmósfera a través de las 10 chimeneas de 20 metros de altura previstas en el proyecto.

El estudio de impacto ambiental del proyecto encargado a la consultora Taxus califica de "moderado" el impacto ambiental de esas emisiones a la atmósfera, pero el efecto acumulativo de las mismas en zonas muy castigadas ya por la contaminación como el oeste de Gijón y el este de Carreño han provocado el rechazo de vecinos y colectivos ambientalistas y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón. El gobierno local de Carreño también va a presentar alegaciones. La Plataforma contra la Contaminación de Gijón presentó más de 15.000 firmas contra el proyecto.

El pasado miércoles, el presidente del Principado, Adrián Barbón, apuntó que "la planta de pirólisis es rechazable con la ley en la mano y, con la nueva estrategia de residuos que estamos haciendo, más todavía". Barbón aludía al Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 (Perpa), que impide importar residuos de fuera de Asturias para tratarlos aquí, como plantea el proyecto de Preco y también prohibe la instalación de este tipo de instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, dentro del que se encuadran los puertos de interés general del Estado, como son los de El Musel y Avilés.

Ese último aspecto, no obstante, es ambiguo en el Perpa, en el que también se indica que cabe ubicar en los puertos instalaciones de valorización de combustibles sólidos recuperados (uno de los dos tipos de residuos plásticos que recibiría la planta de Preco).

Esto último es uno de los argumentos a los que se aferra Preco, que apunta que prefiere llegar a un acuerdo para que le ofrezcan una ubicación alternativa a El Musel a pleitear para que se realice la tramitación ambiental de su proyecto en el puerto gijonés.

El presidente de Preco, Juan Baena, mostró el pasado viernes su sorpresa por el rechazo ahora al proyecto de Preco después de más de tres años de "numerosas reuniones con el Idepa, Puerto de Gijón, Ayuntamiento de Gijón, Medio Ambiente, Industria, etcétera", sin que nadie les hubiera advertido de que su proyecto era incompatible con el Perpa.

El periodo de consultas que se abrió el lunes, las distintas administraciones e interesados podrán presentar informes y alegaciones a la petición de Preco de autorización ambiental de su proyecto.

Cañete: "No hay duda de que Preco no puede instalarse en el Puerto"

"Para nosotros no hay duda alguna de que Preco no puede instalarse en Gijón, de momento en el Puerto, fijo". El presidente de la federación vecinal gijonesa, Manuel Cañete, respondió ayer así a las manifestaciones de Preco sobre los obstáculos para construir la planta de pirólisis. Cañete agrega que "corresponde al gobierno regional explicar cómo se llegó hasta aquí. Y a nuestro gobernantes les pediríamos que escuchen a sus vecinos y vecinas más a menudo. No se pueden estar lanzando mensajes y campañas de sostenibilidad, cambio climático, verdificación, responsabilidad con los residuos, reciclaje, etcétera y, a la vez, convertir una zona de Gijón en el ‘basurero’ más grande de España. Que revisen para qué se amplió el Puerto y en qué lo están convirtiendo".