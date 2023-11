El sector cultural pide un esfuerzo a Foro para que Gijón luche por la capitalidad europea

Sentimientos encontrados entre los miembros del Consejo de Cultura ante la determinación forista de priorizar los proyectos de Tabacalera y el Palacio de Revillagigedo a la lucha por la capitalidad cultural europea. Los representantes de los colectivos del organismo reivindican la significación que podría tener para Gijón la capitalidad, aunque también reconocen que agilizar la financiación de los equipamientos, así como las obras en museos y residencias, son claves para enriquecer la vida cultural de la ciudad.

Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, no considera que anteponer Tabacalera y el Revillagigedo supongan un perjuicio per se para la iniciativa perfilada por la anterior corporación para convertir a Gijón en Capital Europea de la Cultura en 2031. "No me parece incompatible. Tabacalera y el Revillagigedo son realidades y tienen que ser potenciados en tiempo y contenidos. La capitalidad es un proyecto de ciudad que está en competencia con otras. Ambas cosas pueden llevar caminos paralelos", asegura Luis Pascual.

María Esther García, de la Asociación de Escritores de Asturias, es algo más reticente con la línea estratégica del gobierno local. Para ella, la idea de la capitalidad "daría un plus a Gijón y nos pondría en el mapa". "Es un proyecto muy ambicioso", remarca. En ese sentido, Montserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento, argumenta que el coste económico que conllevaría esa capitalidad para la ciudad implicaría renunciar a proyectos claves para la formación de Carmen Moriyón como Tabacalera, el Revillagigedo, un plan director de los actuales museos con obras de mejora o las propuestas de residencias artísticas en el Palacio de San Andrés de Cornellana y en los próximamente recuperados depósitos de Roces.

Luis Alija, representante de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Asturias, aguarda "certezas" por parte municipal en lo relativo a los planes culturales. "Hay incertidumbre, el proyecto de la capitalidad está en suspensión y Tabacalera es el gran esperado", señala. Eso sí, ensalza que dar alas a los nuevos equipamientos será un impulso precisamente para ganar enteros de cara a la capitalidad europea. Mientras, a Mayra Fernández, de Escenasturias, le daría "pena" que se dejara en segundo plano la iniciativa de la capitalidad. "Pensábamos que estaba encarrilado, su progreso generaría mucho beneficio", declara. No obstante, cree que ambas líneas de actuación "no tienen que ser excluyentes". "¿Significa que se va a dejar de trabajar o queremos resultados más inmediatos?", se cuestiona Fernández.

A Sergio Valbuena, de la Asociación Cultural Proyecta 3, le parece comprensible "establecer prioridades" desde la perspectiva de que "el presupuesto no es ilimitado". "Los espacios de Tabacalera y el Revillagigedo son necesarios", sostiene Valbuena, que además insiste en que la candidatura gijonesa para ser capital europea se vería potenciada si los equipamientos mencionados "estuviesen vigentes". "Hay que empezar la casa por los cimientos", sentencia. Diana Llamazares, de Galerías de Arte Contemporáneo, se muestra a favor de todo lo que traiga consigo fomentar la cultura y las artes plásticas. "La capitalidad conlleva una financiación para competir, pero siempre compensa", manifiesta. La situación se analizará en el próximo consejo sectorial de Cultura. Por lo pronto, la concejalía que lidera Montserrat López Moro ya ha mostrado sus cartas en cuanto a sus preferencias culturales para Gijón.