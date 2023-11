La vida marina del Rinconín, en la palma de la mano: la emoción de niños con discapacidad visual al descubrirla

Decía el poeta que hay muchos mundos, pero que todos están en este. Y en la playa del Rinconín hay todo un mundo lleno de vida, escondido entre las rocas, sumergido bajo las mareas, oculto, en definitiva para muchos. No para los alumnos de Zoología de la Universidad de Oviedo, que habitualmente acuden a la playa gijonesa durante sus prácticas. Y ahora, tampoco para unos siete pequeños de diferentes edades con discapacidad visual incluidos en un programa de la ONCE, que ayer se adentraron en el apartado arenal gijonés para recoger moluscos, estrellas de mar, peces de mareas y erizos, animalillos todos ellos que en los vídeos quizá sus ojos no pueden distinguir, pero que ayer aprendieron a diferenciar por su tacto y por su olor cuando se los pusieron en las palmas de sus manos. La actividad, con la que disfrutaron de lo lindo, forma parte de un programa de la Universidad de Oviedo, en concreto, de la Facultad de Biología, y se desarrolla en el marco de la XXII Semana de la Ciencia y la Innovación. "El resto de niños pueden ver estos animales en un vídeo, pero ellos no tanto. Para ellos, el estar aquí es como estar en ese vídeo", resumió Maite Menéndez, una de las tutoras.

La actividad la comandó el profesor Germán Orizaola. Este científico ha liderado importantes proyectos de la Universidad de Oviedo. Entre ellos se cuentan relevantes investigaciones sobre la fauna que aflora en Chernóbil casi cuarenta años después del peor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Orizaola explica que habitualmente acuden a la playa del Rinconín desde el departamento de Zoología con los alumnos para aprender sobre la rica variedad de seres vivos que habitan su pedrero. "Buscamos que se den cuenta de la enorme biodiversidad que hay y que todos estos animales se pueden tocar", afirmó. El movimiento en el arenal comenzó sobre las diez de la mañana. Mientras "La madre del emigrante" seguía mirando al horizonte, algunos de los pequeños, acompañados por sus profesores y voluntarios de la actividad, pudieron conseguir una enorme variedad de seres vivos. Tenían hasta diez tipos de moluscos diferentes, cada uno con sus formas en sus caparazones. "A ellos esto les aporta muchísimo porque todos están acostumbrados a ir a alguna playa o incluso han comido algunas de estas especies, pero nunca han comprobado la diversidad tan grande de texturas y formas de los animales de aquí", remató Orizaola. Las estrellas de mar fueron las favoritas de más de uno. De Iker Fagundes, que es de Cabranes, –"de donde se hace el arroz con leche", precisa–, desde luego. Fagundes tiene 12 años y quiere ser fisioterapeuta, pero ayer se convirtió durante unas pocas horas en un avezado zoólogo. "Lo que más me gusta de las estrellas de mar es que, si pierden una pata, les vuelve a salir otra", afirmó en referencia a esa capacidad de estos asteroideos para regenerarse a sí mismos. A Adrián García, que tiene 6 años, también le prestaron mucho las estrellas de mar. "Estas actividades son importantísimas para ellos. Es una oportunidad para tener una experiencia personalizada, para que les expliquen la fauna marina", valoró Piedad Fernández, una de las profesoras de los niños. "Es algo que no se repite en muchos contextos", añadió esta mujer, sobre una iniciativa que dejó bien a las claras que toda la vida que hay en la playa del Rinconín se puede también palpar.