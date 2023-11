La familia del hombre matado a golpes en Gijón, rota por el dolor: "Es incomprensible pegar a alguien para matarle"

"Es un mazazo brutal. Es como si nos hubiera caído encima un bloque de cemento que no nos deja respirar. No entendemos qué es lo que ha pasado". Así se expresó ayer una familiar de José Antonio Justel Alonso en el tanatorio de León, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, para explicar cómo se sienten los padres, la expareja y los muchos amigos que deja en este mundo el leonés fallecido de 44 años tras la brutal agresión de Fomento. Conteniendo las lágrimas, sacando fuerzas de donde seguramente no les quedan, sus allegados dieron una lección de entereza en la sala dos del moderno edificio funerario de la capital leonesa, cuyas paredes se impregnaron de ese dolor tan indescriptible que galvaniza muertes tan sin sentido como ésta. Un dolor que llegó también al pequeño pueblo de la ribera del Órbigo de Santa Marina del Rey, de donde era la familia materna de la víctima. Y donde Justel Alonso pasó los veranos más divertidos de su vida. Los largos y soleados de su infancia.

El leonés había perdido a su hermana hace siete años por una enfermedad: "Eran luchadores"

A falta de lo que determine la investigación policial y el largo proceso judicial que ahora se abre ante sus ojos, lo que no se puede explicar nadie en el entorno de José Antonio Justel es lo que pudo pasar para ser atacado con tanta violencia. Más que nada porque los que más le conocieron le describen como "una persona pacífica", alguien que "rechazaba todo tipo de conflictos". "No le gustaba meterse en problemas y tampoco dejaba que los demás lo hiciéramos. No le gustaba hablar mal de la gente, ni que la gente hablara mal de otras personas a sus espaldas", explicó una de sus familiares. A sus 44 años, llevaba alrededor de ocho viviendo en Gijón. Estaba separado. No se llegó a casar. No por falta de amor, sino porque era "una persona muy consecuente con sus ideas". "Consideraba que para querer a una pareja no hacían falta papeles", añadió esta mujer.

Era trabajador de Correos desde hacía tiempo. Se había presentado, como interino, a la oposición celebrada en junio de 2021 en el recinto ferial Luis Adaro. Previamente, había estudiado la carrera de Geología. Su máxima afición, cuenta esta pariente, era su hijo de seis años. "Toda su vida giraba en torno a él", declara. Su vida no fue, por cierto, un camino de rosas. Perdió a su hermana, Marta, en marzo de 2016. Ella vivía en Madrid y era enfermera. Su vida quedó determinada por la enfermedad con la que nació, vivió y murió. Cuentan sus allegados que era una dolencias de esas extrañas, genéticas, que no te hace estar mal de solo una cosa. "Ella y su hermano fueron unos luchadores toda la vida. Eran muy inteligentes", comentó su familiar en el tanatorio situado en el barrio de Eras de Renueva. Se encuentra en una de las zonas más modernas de León, a escasos metros del imponente edificio de la Junta de Castilla y León y al pie de la ribera del Bernesga, las aguas que cruzan la capital leonesa encajonadas entre una larga zona verde.

Justel Alonso había nacido en León, pero parte de sus raíces estaban en el pueblo de su madre. Sus dos progenitores viven. Es complejo imaginar el inhumano dolor que padecen estos días después de que la enfermedad se llevara a su hija hace años y ahora haya sido la sinrazón la que haya puesto fin de forma prematura a la vida de su hijo. El barrio en el que creció la víctima fue el del Crucero, un núcleo de población al pie de la maraña de vías de tren que conforman el núcleo ferroviario de León. Estudió en el colegio Gumersindo Azcárate, próximo a lo que en la ciudad se conoce como el cruce de "Michaisa", muy cerca del campo de fútbol y de la plaza de toros y su llamativa cubierta.

Este vecino de Gijón había estudiado Geología en la Universidad de Salamanca. Llegó a ejercer su carrera en Madrid, donde vivió un tiempo. "Era una persona que no le gustaba compartir sus problemas. Nunca te daba un mal rato. Fue un gran estudiante, tenía una gran personalidad. Era muy, muy buena gente", destaca su allegada. "Era algo solitario, pero te abría las puertas de su casa como si hacía falta un mes. Tenía pocos amigos, pero los que tenía eran muy buenos", añadió.

La noticia de su muerte también llegó a Santa Marina del Rey. Trascendió primero que murió por infarto. La verdad se conoció a lo largo de la jornada de ayer. "Eran una familia muy querida, aunque con el paso de los años habían dejando de venir con tanta frecuencia. La gente está consternada", comentó el alcalde de esta localidad, Francisco Javier Álvarez. Será hoy en la iglesia del pueblo donde se celebre su funeral a las doce y media.

El dolor era obvio en León. La rabia, también. "Es algo que no entiendo. Veo que no hay miedo a delinquir", manifestó su familiar. "Entiendo que a todo el mundo le puede pasar que en un momento determinado, cuando te vas a defender, puedas dar un golpe a alguien. ¿Pero esto? Esto ha sido golpear a alguien para matarlo. Es algo terrible", valoró la mujer. Fue a una prima de José Antonio Justel la que avisaron en primer lugar al estar la primera en su agenda. Salvo ella, que, por el cansancio acumulado, no pudo estar, el tanatorio estuvo abarrotado. "No les deseo que les caiga una pena y ya. Les deseo que sufran. Que sufran mucho. Que tengan una vida muy larga y que sufran", zanjó su familiar. La vida larga que ya José Antonio Justel nunca tendrá.