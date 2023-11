Más policía que manifestantes en las protestas contra Sánchez en la previa de la reunión de Ministros de la UE de Gijón

Al grito de "¡Pedro Sánchez, traidor!", "¡Viva España y viva el Rey!" o ¡"España no se vende, España se defiende!", medio centenar de personas se han manifestado este mediodía frente a los hoteles Abba y NH, donde está previsto que se alojen los representantes de la reunión informal ministerial sobre Vivienda y Desarollo Sostenible que se celebra entre hoy y mañana en Gijón, con la intención mostrar su rechazo "a los planes de amnistía y el pacto a cualquier precio con los nacionalistas para gobernar". También para intentar confirmar el rumor que corre en las últimas horas por la ciudad de que Pedro Sánchez se dejará caer por la ciudad, algo que no está confirmado por ninguna fuente oficial y que no hay indicios para pensar que sea verdad: "Si viene, no queremos que se esconda. Pero de momento, protestar aquí es lo único que nos queda".

La concentración no fue multitudinaria. Los manifestantes serían unos 50. De hecho, estaban en clara inferioridad con el número de agentes de la la Policía Nacional que blindan los hoteles. Casi de dos a uno. De un rápido vistazo se contaban hasta 12 furgones policiales para garantizar que la protesta no se iba de las manos. "No pueden estar aquí. Si son más de 20 están cometiendo una infracción", advertía con calma y tono sosegado uno de los agentes a una protestante que ondeaba una bandera a pocos centímetros de él. A los ojos de los más de 70 policías que permanecían apostados por azoteas, puertas, garajes y, por supuesto, la propia acera donde se estaba desarrolando la concentración, había que sumar el ruido de las aspas del helicóptero y el zumbido de los drones. "Mira si somos peligrosos, que están todos los agentes sin casco", ironizaba una de las manifestantes, que afirmaba estar allí "porque estoy en contra de la amnistía, de la manipulación del Poder Judicial y de que haya diferencias entre españoles". "No hay confianza en que estoy vaya a servir para nada, pero no podemos dejarlo así", apuntaba la misma mujer. La protesta era de lo más heterogénea. Hombres y mujeres. Jovénes y mayores. Chándal, tacones, cardados, melenas, tatuajes... "Es que esto no es una cuestión de votar a unos o a otros. No es realmente política. Es de defender a España y no permitir que esto suceda", apuntaba otra de las participantes en la protesta, como dando respuesta a la pregunta que, por ejemplo, se hicieron dos turistas que pasaban por allí: "¿Pero qué es lo que pasa aquí?". "Lo que pasa es nos une nuestro rechazo a la amnistía. Ya deberíamos haber protestado antes. Acabaremos siendo como los del 15M", aseguraba Lidia Arrieta, una de las integrantes de la manifestación, en la que subían los decibelios al grito de "fuera" cada vez que pasaba una furgoneta serigrafiada con el logo de la presidencia española del Consejo la Unión Europa. Incluso aunque solo viajase el chófer. En una de las pocas que iba con gente, al copiloto le dio por entrar al trapo, bajar la ventanilla y gritar "¡Pedro Sánchez, Pedro Sánchez!", para cólera de un grupo que, ni en ese momento, perdió la compostura y siguió manifestándose en paz y buscando a Pedro Sánchez: "Está escondido. Que salga".