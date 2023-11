Veriña se puso ayer las botas para cerrar las fiestas de San Martín. La celebración tuvo lugar en el local social de la asociación vecinal de San Martín, al igual que en las dos jornadas precedentes. "Ha habido una afluencia media, pero la gente que ha venido se lo ha pasado muy bien", afirmó José Luis Nicieza, presidente vecinal, que ensalzó el "ambiente familiar" de unas fechas señaladas en el calendario de la entidad. "No buscamos la típica verbena, sino algo más casero e íntimo donde hay mucha comedia", agregó. A lo largo de los tres días, los vecinos degustaron empanadas, bollos preñaos, hidromiel, hicieron una espicha, bailaron al son de la música... Ayer tocaba el remate final con una sesión vermú trufada de premios.

Ana Vallaure obtuvo una doble distinción. Ganó en la categoría femenina de parchís y se proclamó vencedora a la mejor tortilla. "Dicen que no hay que descubrir el secreto, pero la hice con ganas y cariño porque sabía que la compartiría con amigos", apuntó Vallaure, que reivindicó que estas fiestas son "cuestión de animarse y participar". Néstor Alves se impuso en el tute y Alberto López fue campeón absoluto de parchís. "Prestome en el alma", reconoció el vecino de Veriña. "Ha habido un ambiente fabuloso, llevamos tres días disfrutando a tope. No fuimos mucha gente, pero los que estábamos somos una familia. Me gusta que el barrio esté vivo", abundó. Para Vallaure, la cantidad de participantes no define la diversión. "A veces vale más ser pocos pero pasarlo bien", sostuvo. Las gaitas resonaron en la sede vecinal de Veriña para poner el colofón a la festividad de San Martín. Unos festejos que tuvieron mucho de gastronómico.