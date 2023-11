Las tres cofradías y hermandades de la Semana Santa de Gijón mantuvieron un encuentro con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el que ambas partes manifestaron su disposición a colaborar. «El encuentro fue positivo, desde el Ayuntamiento se quiere reconocer el atractivo y potencial. Lo ven como una actividad a promocionar, no solo para turistas, sino para los gijoneses. Nos han trasladado su disposición a implicarse más. Estamos satisfechos», reconoció tras el encuentro celebrado en el Ayuntamiento Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Vera Cruz.

En la reunión también participó Jorge González Palacios, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento; Ignacio Alvargonzález, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y hermano mayor de la Santa Misericordia; Alejandro Vallaure, maestre de la cofradía del Santo Sepulcro; y José Juliana, cofrade la Santa Misericordia.

El gobierno municipal trasladó a las cofradías su disposición a mantener una colaboración en el futuro, para mantener como un activo más la Semana Santa. No se concretó ningún momento la fórmula, pero sí que se dejó la puerta abierta a realizar alguna acción como exposiciones o conferencias, que puedan servir de impulso para «promocionar y difundir» la Semana Santa. «Hasta ahora la colaboración municipal pasaba por aportar los agentes de Policía Local y poco más. Hemos sentado una base para trabajar y ver cómo nos pueden ayudar, para que no recaiga todo el peso sobre las cofradías, que tenemos recursos limitados», destacan los cofrades, que transmiten su entusiasmo porque el Ayuntamiento de Gijón vaya a apostar firmemente por esta celebración: «Es algo que ya sucede en casi todas las ciudades, en Asturias y Gijón la Semana Santa tiene potencial, no nos podemos quedar atrás».