"Somos el barrio de Gijón donde más niños nacen por habitante, donde más menores hay, y solo tenemos un parque que, encima, está mutilado", afirmaba ayer Graciela Buzón, líder vecinal de Nuevo Roces. El parque al que se refería es el de Los Locos, que fue hace un par de meses objeto de mucho revuelo. El motivo, la colocación de vallas de obra por la construcción de un nuevo edificio que cercenó una zona de juegos infantiles. El malestar fue palpable. Incluso los vecinos organizaron una pegada de carteles para defender esa área recreativa. El gobierno local anunció el 20 de septiembre que mencionada área, un "barco pirata", se trasladaría a una zona aledaña. Por el momento, el movimiento se ha traducido en la instalación de varias vallas, circunstancia que lamentan desde Nuevo Roces. "No se ha hecho nada", subrayó Graciela Buzón.

Si por algo los vecinos reclaman agilizar la reforma del parque de Los Locos, es por la falta de alternativas. "Tenemos un montón de niños. Muchos padres y madres no llevamos a nuestros hijos al parque porque no hay sitio. Necesitamos más espacios y más parques", sostuvo Buzón, que también remarcó la necesidad de habilitar entornos para adultos. "Se están haciendo parques biosaludables en otras zonas de la ciudad. No es algo inventado ni nuevo", declaró la presidenta vecinal.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de Izquierda Unida-Más País-IAS, aludió a la problemática tras una reunión mantenida con la propia asociación. "Es difícil encontrar en el barrio una familia que no tenga hijos y solo hay un parque infantil que, además, está vallado", aseveró. La idea municipal pasa por aprovechar el espacio que deje el "barco pirata" con su reubicación para habilitar más aparatos.

El "aislamiento", gran reto

Mejorar la conectividad es una de las principales demandas de Nuevo Roces. "Estamos pendientes de la conexión con la senda fluvial y de la pasarela de madera", señaló Graciela Buzón. Sobre esta última petición, se trata de la senda ciclopeatonal prevista para conectar el barrio con Contrueces y Montevil, dando continuidad a la pasarela que cruza la A-8. "Son grandes reivindicaciones de siempre", manifestó la presidenta vecinal, que mencionó la creación de un centro municipal integrado para proporcionar "servicios a la ciudadanía". "Aquí hay un cajero municipal que pasa más días estropeado que funcionando", indicó Graciela Buzón. Además, está en curso la instalación de semáforos en diversos cruces para regular el tráfico.

"El Principado está cumpliendo los compromisos con el barrio. Le toca al Ayuntamiento", apuntó, por su parte, Javier Suárez Llana, que mencionó la conectividad como gran aspecto a pulir. "Es una yincana salir de Nuevo Roces", afirmó. Suárez Llana reivindicó la ampliación de la escuela infantil de Nuevo Roces. "Tiene problemas de mantenimiento serios y se queda corta en plazas", sentenció. Asimismo, IU mediará con Vipasa para que la empresa ponga en alquiler las plazas de aparcamiento del garaje que mantiene cerrado en el barrio.

IU solicitará un cronograma para cumplir las actuaciones en el barrio

El grupo municipal Izquierda Unida-Más País-IAS pedirá al gobierno local, en la sesión plenaria de este miércoles 15 de noviembre, que pacte un cronograma con la asociación vecinal de Nuevo Roces para dar cumplimiento a las inversiones pendientes en el barrio y "que se vayan cumpliendo una a una", subrayó el portavoz, Javier Suárez Llana. Otra de los ruegos que llevará IU al Pleno consistirá en que la senda ciclopeatonal que enlace Nuevo Roces con Contrueces y Montevil "tenga una consignación presupuestaria el año que viene de manera que se empiece ya a ejecutar", agregó Javier Suárez Llana.