"Me arrepiento mil veces cada día de dejar la música"

Rayden vuelve a Asturias. Lo hace en la gira con la que más éxito ha tenido y con la que pone fin a su carrera musical. "Quiero que nos volvamos a ver... por última vez" llega este jueves a Gijón (Sala Albeniz, 22.00 horas, 22 euros) en lo que supone también el último de los conciertos del ciclo Vibra Mahou de este otoño en el Principado.

–Se despide de Asturias, ponga usted el titular.

–Patria querida. Asturias tiene todo lo bonito de lo que hablo en mis canciones, es hogar, es el lugar en el que canté en la escalinata de la Universidad cuando parecía que era ilegal cantar.

–¿No se hará usted un Mikel Izal, que deja la banda pero sigue haciendo lo mismo en solitario?

–No, no. Esto se acaba en agosto de 2024.

–¿Cree que la pandemia ha influido en que grupos como "Izal", "Novedades Carminha", "Siniestro total" o los asturianos "Desakato" dejen la música?

–No lo sé, sinceramente. La pandemia hizo romper la inercia de muchos grupos, pero no sé si influyó o no.

–¿Influyó en su decisión?

–Si no hubiese habido pandemia no habría salido este último disco ni esta gira.

–Su gira más exitosa. Está en su mejor momento y lo deja.

–Sí, es raro. Es la gira que mejor está funcionando, acabamos de volver de Latinoamérica y hemos dado conciertos para 2.000 y 3.000 personas, que no es fácil. En España estamos llenando todas las salas. Es cierto, es nuestro mejor momento. Me arrepiento mil veces al día de la decisión de dejarlo, pero luego vuelve el sentido común.

–¿Qué siente cuando miles de personas en Bogotá, a miles de kilómetros, cantan sus canciones?

–Es una pedrada. Me parece inmerecido. Hay gente que viaja nueve horas y paga una entrada para ver mi concierto, me parece que no soy yo, que le ocurre a otro.

–Detrás de Rayden hay una banda y un equipo, ¿cómo se les explica que precisamente ahora se acaba todo?

–Lo primero fue reunirme con mi corista y mi DJ, que somos los tres que formamos la empresa, y luego se lo dijimos al resto del equipo. Lo hablamos, lo explicamos y explicamos también que habría esta gira de despedida hasta agosto de 2024.

–Por cierto, quería que el último concierto fuese en su casa, en Alcalá de Henares pero lo canceló tras el triunfo del PP y Vox en las últimas elecciones municipales. ¿Dónde será el último concierto de Rayden?

–Por ahora no se sabe.

–¿No lo sabe usted o no lo quiere decir?

–Yo sí lo sé. Ya está cerrado.

–¿Dígame al menos si está satisfecho?

–Sí.

–Y en medio de esta gira ha terminado su segunda novela.

–Sí, la acabé en Rosario (Argentina), en un hotel después de un concierto. Saldrá en enero. Estoy encantado de haber encontrado una nueva vocación en la literatura y que la gente pueda compartirlo.