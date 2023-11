"Los proyectos en solitario me permiten canalizar ideas, es algo lógico en un proceso artístico"

Carlos Tarque, conocido cantante de "M Clan", actuará en solitario el viernes 24 de noviembre en la Sala Albéniz. Será para poner en marcha la promoción de su nuevo trabajo.

–Vuelve a tocar en Asturias, donde tanto cariño guarda de sus visitas en sus comienzos, y que aún mantiene como una parada obligada.

–Es una tierra muy especial. Además, esta vez es el comienzo en la gira. El disco anterior que saqué en solitario, hace cinco años, también inicié la gira en Gijón. Me encanta pasar siempre por Asturias, donde tengo un gran recuerdo de los orígenes, de aquellas visitas a la Cuenca Minera con "M Clan". La hermandad con Asturias es muy fuerte.

–¿Sigue notando ese cosquilleo cada vez que inicia una gira?

–Sí. Incluso lo siento más que cuando empezaba en esto, que quizás no era tan consciente. No se me va esa tensión de pensar que va a estar todo bien. Y es algo que tiene que seguir siempre.

–¿A qué suena su nuevo trabajo?

–"Volumen II" es una continuación de lo que ya iniciamos en el proyecto en solitario de Tarque hace cinco años. Es una propuesta de rock duro, de algo que tiene que ver con mis principios en la música. Es la búsqueda de un sonido puramente rockero, duro, no me gusta decir purista, pero sí que buscamos esa cosa clásica del rock de toda la vida. Es algo que de tan clásico casi es nuevo, porque no es algo que se prodiga. En este disco hemos afilado más el sonido, está más endurecido.

–¿Busca recuperar el rock clásico y de paso también reivindicar el género, que siempre ha estado en crisis?

–Toda la vida llevo escuchando que no era un buen momento para el rock y que la música va por otros lugares. Es verdad que hay menos rock que hace 20 años, cuando en la entrega de premios de la "MTV" estaba por ejemplo los "Guns N’ Roses". Ahora es todo más variado, pero esa sensación de crisis no le presta mucha atención, porque para mí el rock siempre ha estado presente.

–Llega acompañado de la "Asociación del Riff", que integran viejos conocidos en "M Clan" como Carlos Raya, Iván González "Chapo" y Eduardo Giménez "Coki".

–El nombre viene porque se juntaban para improvisar y pasar un rato en el estudio. Se lo pusieron jugando un poco con el nombre de la Asociación del Rifle, pero aquí es de guitarra, que es un arma más positiva. Me encantó el nombre de Tarque y la "Asociación del Riff", porque el rock está muy basado en las guitarras, no está solo al servicio de un solista.

–Acaba de sacar su segundo disco en solitario. Ricardo Ruipérez también sigue los mismos pasos. ¿Lo hacen para tomar aire de "M Clan" o el futuro va encaminado a seguir por separado?

–"M Clan" llevamos muchos años. Somos un grupo clásico, que puede tocar perfectamente sin sacar nuevo disco. En mi caso necesito hacer cosas nuevas. Y esto no quiere decir que no vayamos a hacer nada en el futuro, que creo que sí lo haremos. Pero estos proyectos en solitario me permiten canalizar ideas de una manera nueva. Es algo casi lógico dentro de un proceso artístico y de relaciones humanas.

–En "M Clan" siempre buscaron nuevos sonidos. Ahora se ha reencontrado con el rock. ¿Qué más le queda pendiente por experimentar?

–No lo sé. Me dejo llevar un poco por el momento. Es verdad que tenía el enfoque claro para este trabajo. Me gusta muchos tipos de músico, no soy un consumidor de rock radical. También disfruto con la música americana, el folk y los clásicos de los setenta. No tengo una dirección clara, pero si escucho el disco "Delta" de "M Clan" me entran otra vez ganas de hacer algo de country. En resumen, la alternancia es lo que da no aburrirte.