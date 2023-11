La atención a víctimas en el Centro Asesor de la Mujer en Gijón se dispara: un 70% más de casos

Más afectadas y cada vez más jóvenes. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento presentó este jueves su nueva campaña de concienciación que, bajo el lema "Bloquea la violencia machista", busca llamar la atención de jóvenes y adolescentes. "Hemos visto que están normalizando ciertas formas de violencia, que existe una falta de percepción de peligro", señaló la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante un acto en el que Goretti Avello, directora Igualdad, desgranó el último balance del Centro de Asesor de la Mujer (CAM) de Gijón, que encara esta recta final de año con datos demoledores. El complejo ha atendido a 724 mujeres, casi un 70 por ciento más que en los últimos años, donde el volumen total de atendidas nunca superaba las 500. Las responsables de la entidad, aunque en el parte desgranado por meses aprecian una subida de casos a inicios de año que luego volvió a bajar –y que pudo deberse a campañas de concienciación y talleres, por ejemplo–, piden poner el foco ahora en las nuevas formas de violencia, sobre todo a través de redes sociales. "Los dispositivos digitales actúan como acelerante de la situación de violencia; hace que todo ocurra más rápido", aseguró Avello.

De las 724 mujeres atendidas en la CAM, 255 fueron casos nuevos, un dato que supera también a la de años anteriores, en los que no se solía pasar de las 150 altas. Se mantiene, además, una tendencia registrada hace cuatro años y que se consolida: las víctimas son cada vez más jóvenes. "Hasta ahora el perfil más habitual estaba entre los 40 y los 44 años y ahora la franja de edad con más casos ya es la de entre los 35 y los 39 años", detalló Avello, que añadió que la gráfica se engrosa también por los extremos: se registran cada vez más casos de violencia hacia mujeres muy jóvenes y hacia mujeres que pasan de los 70 años. Casi el 80 por ciento de las atendidas tienen la nacionalidad española y un 15 por ciento son del centro o sur de América. Preocupa, porque no se sabe muy bien el motivo, el descenso de casos de mujeres africanas, que hasta ahora eran un perfil más consolidado. Se desconoce si su presencia en la ciudad ha bajado o si ahora no se atreven a pedir ayuda o desconocen a qué recurso acudir.

Más de 700 mujeres

En cuanto a los agresores, en casi la mitad de los casos (49,6 por ciento) eran las exparejas de las víctimas. Preocupa, además, que suba hasta casi el 13 por ciento los casos de agresiones de novios y exnovios –porque implica situaciones de violencia en parejas más jóvenes– y que solo el 38,6 por ciento de las víctimas conviviese con su agresor. "En ese sentido, la violencia en redes y por dispositivos digitales facilita que las agresiones se puedan ejercer a más distancia", razonó Avello. Moriyón, por su parte, defendió que la violencia de género es "la máxima expresión de desigualdad que existe" y que su lucha debe "implicar a toda la ciudad". "Con el lema de este año queríamos poner el foco en la realidad de las mujeres jóvenes; muchas reciben mensajes inapropiados e indeseados", señaló.

La campaña, además de desplegar 2.000 carteles por la ciudad y difundirse en medios, estrenará el día 20 en el marco del Festival de Cine (a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio) el documental "Aún es tiempo de feminismo" realizado por el dúo "Towanda Rebels". El acto institucional, por último, será el mismo 25 de noviembre, a las 18.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, donde se recordará a las asesinadas por violencia machista este año.