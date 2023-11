La Empresa Municipal de Aguas (EMA) puede entrar en números rojos. Así lo advirtió ayer el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, quien culpa de esta situación a que el anterior gobierno, de PSOE e IU, cargaba a las cuentas de la compañía inversiones que no le correspondían. Según Martínez Salvador, la EMA destinó 848.121,81 euros de su presupuesto para el presente ejercicio en la restauración del sistema hidráulico del Parque Isabel La Católica. A juicio del edil forista, este gasto no se puede considerar inversión, al no ser una infraestructura propiedad de la propia EMA. Esta decisión, advierte, originará que el resultado de 2023 "se vea minorado en esa misma cantidad, pudiendo cerrar el ejercicio en números rojos".

No es la única crítica del concejal, que denuncia también "otras ineficiencias", que sumada a la inversión del parque de Isabel la Católica "hace que el gasto de la empresa se dispare, impida cumplir el presupuesto, y elimine la posibilidad de llegar a obtener beneficios este 2023". "Se trata de una mala praxis del anterior gobierno que ya se dio en otras ocasiones, como cuando en 2021 decidieron que la EMA asumiera la obra de reforma de la fuente de la plaza del Carmen sin justificación alguna. Ese año la sociedad también dio pérdidas por importe de 135.619,62 euros. Ambas actuaciones nada tienen que ver con sus redes y no fueron aprobadas por el consejo de administración", criticó Martínez Salvador. Esta denuncia del edil forista parece chocar con lo dicho el pasado domingo en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA por el actual gerente de la EMA, Vidal Gago, quien prácticamente descartaba que la empresa pudiese pasar por una crisis económica. "Malo sería que la EMA tuviera que pasar por dificultades financieras. Sería una muy mala gestión, teniendo en cuenta que somos un monopolio de obligado consumo y que, además, depende de sus tarifas lo que el ciudadano termina pagando. El desafío para la EMA es ser una empresa eficiente. Más que desafío, es una obligación. Dificultades económicas, afortunadamente, la empresa no tiene y no se prevén", afirmó al ser preguntado por una hipotética mala racha financiera de la compañía.