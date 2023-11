"Me vine a vivir a Asturias hace cuatro años; es mi pulmón, mente y alma"

Alicia Luna (Madrid, 1963) es la nueva "Comadre de Oro" del FICX. La guionista y directora recibirá el premio el sábado 25 de noviembre, el último día del Festival Internacional de Cine de Gijón. Luna, entre otros rconocimientos, recibió el "Goya" al mejor guion y premio al mejor guion europeo por "Te doy mis ojos", que estaba dirigida por Iciar Bollaín.

–¿Se esperaba el premio en el FICX?

–Para nada. Me siento joven. No me he parado pensar a que merezca un premio por mi trayectoria. Que me encantan los premios y ojalá me den más. Pero que te llegue un premio por una carrera te da la vuelta a la cabeza. Te hace revisar y te das cuentas que he hecho muchas cosas porque tengo una edad. Estoy muy agradecida. Me siento muy querida. Un premio así es un abrazo.

–¿Le hace más ilusión por quién le distingue?

–Sí. Conocí al movimiento del Tren de la Libertad, ahí conocí a la Tertulia Feminista Les Comadres, ese grupo de mujeres pequeñitas con una fuerza impresionante para mover un país entero. Destacaría de ellas que son como la barricada, que no están de vuelta, que se resisten a que no se pierda ningún derecho conseguido.

–¿Es más especial recibir esta distinción en un año en el que VOX llegó a cuestionar reconocimientos y el modelo del FICX?

–Hubo un momento que pensé que no habría festival. Fue solo un día. Por fortuna el Ayuntamiento reaccionó rápido. Lo que diría es que hay que perder el miedo a que la gente piense, hay una parte de la derecha en España que parece tener miedo a que la gente tenga opinión. Pensar y tomar decisiones es un derecho adquirido desde que nacemos. Hay mucha gente con miedo a los que no piensan como ellos, y eso no debería ser así. Cuanto más culta es la gente con mayor sensibilidad se mueve el mundo. Lo que sí diría es que con la edad soy menos radical y ya me lo tomo todo de otra forma. Soy más reflexiva y escucho.

–¿Se va acercando el sector de cine a la igualdad?

–Todavía no hay igualdad, pero es cierto que cada vez más mujeres acceden a mejores presupuestos para rodar. Todavía hay menos mujeres escribiendo guiones o dirigiendo. Y faltan en fotografía, música, guion o montaje. El problema de la igualdad ya viene de raíz porque en castellano hablamos en masculino y cuando me preguntan por una lista de los mejores directores, al formularse en masculino ya piensas en Buñuel, Berlanga... y hay que pararse para citar directoras, porque hay muchas y muy buenas. Además es necesaria una mirada de la mujer en el cine, también sobre temas de hombres, y que permita contar las cosas con un abanico más abierto.

–Uno de sus trabajos más conocidos fue "Pídele cuentas al rey", muy asturiano, con el que ganó en 1999 el Premio del Público en la Seminci.

–Me casé con un asturiano, José Antonio Quirós, nuestro hijo se medio crió en Asturias. Y ahora vivo en Asturias, me vine hace cuatro años. Es una tierra muy importante para mí, es mi pulmón, mi mente y alma. Gracias a Asturias puedo escribir mejor. Me vine aquí a vivir más tranquila y más. Busco abrazos y Asturias me ofrece abrazos.

–Se cumplen 35 años de su primer trabajo, "Acaba de pasar el que vendrá", ¿Cómo ha evolucionado su cine?

–Aquel fue un documental muy reflexivo porque se iba a cumplir el cincuentenario de la muerte de Vallejo e iba pasar desaparcibido. Me fui con una cámara que me prestaron y lo hice, con cero capacidad, pero con más osadía e inteligencia. Salió un trabajo audiovisual desde la reflexión y estoy volviendo allí. Creo que está bien, que el cine es un arte que mueve mucho dinero, y que vale la pena pensar en lo que estamos haciendo. Está muy bien hacer cine comercial, hay que hacer de todo y conseguir que la gente vaya al cine, pero vale la pena escribir con más tiempo las películas y construir personas.