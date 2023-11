"‘Lobo’ es ideal para el FICX, hay una mirada nueva de la violencia machista"

Alfonso Cortés-Cavanillas es el director de "Lobo", la película inaugurar del FICX, que se proyecta hoy en el Jovellanos.

–¿Qué supone abrir el Festival de Cine de Gijón?

–Estoy muy contento, es un festival que teníamos entre ceja y ceja. Nos parece que era la película para el Festival de Gijón. Estamos felices a más no poder.

–¿Por qué encaja?

–El Festival de Gijón tiene una mirada de cine independiente que nos parece muy guay. Esta película lo que cuenta es una mirada nueva sobre la violencia machista. Me considero un realizador que le gusta contar historias, me parecía que este era el sitio, que encajaba todo.

–¿Qué tiene de especial "Lobo"?

–Pues ahonda en esa idea de que en las casas de acogidas no dejan acoger a las mascotas.

La película es

tá inspirada en historiales reales de mujeres que se tienen que separar de un animal, pero que es algo que quieren y al que tienen mucho afecto. Para ellas dejar a la mascota con su maltratador es algo duro. Y el paso de Sara, la protagonista que interpreta Marían Álvarez, de no desprenderse ni dejarlo ahí, es un paso que han dado muchas mujeres y que hemos recopilado.

–¿Cómo abordan este tema?

–Normalmente las películas de violencia machista cuentan solo la parte de la violencia. A nosotros nos interesa contar lo que deja después, que aunque no es igual de noticiable, al final te deja una vida de secuela. Es una película que ha buscado mucho el realismo, la veracidad y no exagerar ciertas cosas, sino transmitir la inestabilidad y el trauma que genera, y cómo es adaptarse a la sociedad cuando, de alguna manera, has estado casi aislada.

–¿Qué más destacaría?

–Está rodada con ópticas anamórficas y esféricas. La primera es para ellas y por eso en todos los planos que aparecen Sara se ve ese desenfoque del mundo. Y todo lo que está fuera de ella está con esféricas, con un desenfoque más estable, para sentir que cuando nos salimos de ella el mundo es normal y cuando nos metemos está un poco el caos.