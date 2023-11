La decisión que ayer tomó la juez no hizo disminuir el dolor de los familiares y amigos de la víctima, a las puertas de un duro proceso judicial para luchar para que se "haga justicia y los acusados afronten la máxima condena posible" tras la muerte del leonés de 44 años, José Antonio Justel Alonso. De hecho, otra de las piezas que falta por encajar en la causa es quién representará a la familia, que ha decidido que se personará como acusación particular. Incluso de conseguir para los acusados la máxima pena posible, lamentaron que "eso no es consuelo alguno" tras la dolorosa pérdida de una persona muy querida, padre de un hijo de seis años y siempre rodeado siempre de sus padres, tíos, primos y muchos amigos.

Por el momento, ayer todavía no se personó el que será el representante legal de sus allegados, pero lo hará en breve, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El entorno del fallecido ayer aseguró que la prisión provisional para los dos presuntos autores "sigue sin darnos tranquilidad". "Cada día sentimos más dolor", confesaron. Las muestras de cariño hacia el fallecido han sido numerosas desde que le arrebataran la vida el pasado fin de semana. El funeral tuvo lugar en el pueblo leonés de Santa Marina del Rey, el pueblo de poco menos de 2.000 habitantes donde Justel creció en el barrio del Crucero y mostró su carácter "bondadoso". También sus compañeros de Correos en la oficina de La Arena lamentaron la pérdida de alguien que "siempre ayudaba" y al que echarán de menos. El último gesto fue un ramo de flores colocado a las puertas del local donde se produjo la violenta agresión que acabó con su vida.