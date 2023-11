Miguel Gomes: "Creo que no fui un buen crítico, pero fue una etapa útil para mí"

Cuando Miguel Gomes se encontraba sobre las tablas del teatro Jovellanos recibiendo el Premio de Honor del FICX, quiso reflexionar sobre su conexión con España, un país que ya le ha distinguido en Santiago, Madrid o Valencia. "Quizás tenga que ver con los modelos de producción y lógica industrial que tiene el cine en España y Portugal. Como somos un país pequeño, con un mercado interno limitado en el que no hay opciones de hacer mucho dinero, no tenemos esa presión industrial y comercial interna, por lo que podemos hacer un cine más personal. Eso creo que se valora en España", destaca Gomes, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, aún emocionado por el reconocimiento del FICX.

"Es una distinción muy linda. Es la primera vez que estoy en Gijón, conocía la reputación del Festival de Cine de aquí, donde el cine es el centro de todo, que es algo muy importante para un festival. Por eso el premio me alegra mucho", explica, antes de profundizar en la independencia de la cita gijonesa. "Creo que estamos en un mundo muy permeable al poder político. Por eso cuando cambian los gobiernos también se produce un cambio en la idea de cultura que tiene una comunidad", afirma Gomes.

En estos momentos el cineasta portugués acaba de finalizar el rodaje de su último largo, titulado "Grand Tour". "Lo terminé hace tres días, confío en que se verá a principios de año en algún festival. No sé si es de amor o desamor, pero trata un tema candente entre un hombre y una mujer", avanza.

La trayectoria de Gomes empezó en 1999, con "Entretanto", su primer corto. En ese momento decidió cambiar su faceta de crítico de cine por la de productor y director. "Siempre fui cinéfilo, me puse a ver películas desde muy jovencito, tenía que intentar explicar o comunicar por qué una determinada película me seducía y otra me aburría. Escribí por pura casualidad", explica sobre su primer contacto con el cine. "Creo que no fui un buen crítico, pero fue una etapa muy útil para mí", subraya después, cuando se le pregunta por el poso que la etapa de crítico ha podido dejar en su cine.

"Lo que considero es que la crítica es muy importante, como un interlocutor privilegiado en una cultura de cine", explica Gomes, que defiende el papel del crítico. "Siempre está amenazado por esa idea populista de que lo que interesan son el número de espectadores que ve una película", añadió.

El cineasta portugués hace, también, un rápido examen del cine español. "De ahora me quedo con Albert Serra y José Luis Guerín, y de todos los tiempos con Buñuel, aunque sus mejores obras las filmó en México", confiesa, antes de confesar que su película española preferida es "El espíritu de la colmena", de Víctor Erice, la única incluida entre las cien mejores de la historia, según la última lista del British Film Institute.

Miguel Gomes, reconocido por su "talento, constancia y desarrollo de una trayectoria coherente, honesta y comprometida", en palabras de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, ha sido este año uno de los Premios de Honor del FICX. El otro será para la directora de fotografía Agnès Godard, que lo recibirá el próximo miércoles, cuando se proyectará la película "Un sol interior", de Claire Denis.