Santiago Segura anima la gala inaugural del FICX, en la que Lilián de Celis fue homenajeada con una gran ovación

La apuesta funciona y el público lo agradece. Risas, aplausos y emoción. Esos tres estados de ánimo emanaron de las butacas del teatro Jovellanos durante los 60 minutos intensos que duró la gala inaugural del FICX. Santiago Segura, maestro de ceremonias, puso como El Gran Wyoming hace un año el soniquete de la sonrisa en el ambiente, que fue difícil de erradicar. Lo hizo el cómico desde un tono socarrón con el cine de autor, y también con su propia carrera. No se libraron ni los críticos ni los jurados de disponer de un espacio en sus parodias. Segura fue el hilo conductor de la gala inaugural de la 61.º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, con salva de aplausos para premiados y protagonistas, y dosis enormes de emoción –al borde de las lágrimas– cuando Lilián de Celis recibió el IV Premio Isaac del Rivero, en reconicimiento a su extensa y fructífera trayectoria.

"Estar aquí no es un premio, es un honor, orgullo y satisfacción. Gracias por permitirme estar aquí con vosotros, recibir este galardón y espero que me veáis mucho tiempo en el escenario, que me lo pueda permitir. Gracias, Santina", expresó, por momentos con un nudo en la garganta, Lilián de Celis, la reina del cuplé, que a sus 88 años transmitió una vitalidad, energía y entusiasmo envidiables. "Siempre me preguntan que cuando me voy a retirar, responde que cuando quieran, pero ahora ninguna gana. Me siento muy feliz, positiva y orgullosa", contó durante su intervención, en la que recordó una anécdota que le gusta reseñar: "Soy asturiana, de Parres, que me da coraje que algunos no sepáis que soy de Asturias".

El reconocimiento a Lilián de Celis, que recibió de manos de Isaac y Manuel, los hijos de Isaac del Rivero, fue el primero de la noche, tras una apertura en la que Santiago Segura "atacó" al cine de autor. "Se me olvidaba que esto es un festival de cine de autor, o sea para listos, un eufemismo para no decir aburrido, plasta o tueste, o para decir que goza del favor de la crítica", subrayó. "Hago cine comercial, a mucha honra, va a parecer que no me gusta el cine independiente, me chifla el cine iraní, que me han dicho que es buenísimo", contó, para arrancar esas primeras risas del día, en la apertura de un FICX que se alargará hasta el próximo sábado 25 de noviembre.

Hubo guiños a Asturias por parte del actor y cineasta, que no hace mucho rodó en la región "A todo tren. Destino Asturias". "Me enamoré de Asturias viendo una película de ciencia ficción, ‘Volver a empezar’, que salía Antonio Ferrandis, y digo cienca ficción porque gana un exjugador de Sporting el Premio Nobel. Es como si a Luis Enrique le dan el Nobel de la Paz", transmitió Segura, que aún se asomó al ámbito más cercano tras la proyección de "Modelo para armar", de Diego Llorente, que se estrena este año como cabecera del FICX. "Esto es el equivalente a cortar la cinta de la Variante de Pajares, que aquí creo que es una cosa que tenéis ahí y que nunca acaba, como la Sagrada Familia", apuntó Segura, para deleite de la concurrencia local. "Ante el drama la actitud es esta: reírse", añadió.

El reconocimiento a Lilián de Celis vino acompañado de una reivindicación del papel de la mujer en el cine. Recordó el presentador que este año hay más de 40 películas dirigidas por mujeres. Y fue una mujer, Ingrid García-Jonsson, actriz, la que tomó la palabra después, en representación del jurado, en su caso desde el de cortometrajes. "Es un honor, el nivel este año es altísimo, merece la pena ver todas las películas del FICX", indicó, en presencia de otros integrantes del jurado, Juan Vicente Córdoba, Liz Lobato, Elena Martín y Hugo Broussot.

Maxi Rodríguez, guionista y protagonista de "Literato" junto a Eduardo Antuña, actor de la película asturiana, gozaron de su momento promocional cuando Santiago Segura bajó al patio de butacas y sometió a preguntas de conocimientos de cine al público. Esa nueva mención a lo más cercano tuvo su continuidad cuando Ignasi Camós, director general del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). "Es de agradecer que haya ganado protagonismo el cine español, que se apueste por él y por el asturiano, para mostrar toda su fortaleza y talento", defendió.

La primera jornada del FICX dejó ya para el recuerdo la entrega de dos de los tres premios especiales. Faltará en los próximos días la distinción a la directora de fotografía Agnès Godard con el segundo de los de Honor. El otro del estreno fue a parar a Miguel Gomes, cineasta portugués. "Me parece muy lindo este premio, siempre escuché que era un festival que tenía al cine en el centro de lo que hacía, y esa idea parece obvia, pero no lo es", transmitió, bromeando en que iba a hablar en "portuñol". La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, fue quien glosó su figura y explicó los motivos de su reconocimiento: "Por su talento, constancia y desarrollo de una trayectoria coherente, honesta y comprometida". También tuvo un recuerdo Moriyón para las exalcaldesas de la ciudad, Paz Fernández Felgueroso y Ana González, que siguieron en directo la gala, entre otras muchas autoridades.

La película "Lobo" fue elegida para la proyección de apertura. Una novedad esta edición, al ser una producción española, que permitió que el cierre de la gala, antes de ser emitida, tanto el director como dos actores pudiesen compartir unas impresiones con el público. "Es algo muy especial para mí, porque se trata de una película muy personal, la interpreto junto a mi perro, la he coescrito junto a Jorge Navarro, la hicimos casi en familia, y estoy en la tierra de mis antepasados, porque mi madre es asturiana", declaró Marian Álvarez, junto al director Alfonso Cortés-Cavanillas, y Nora Navas, otra componente del reparto.