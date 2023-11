La antelación de reservas prevé "una Navidad de lleno" para la hostelería gijonesa

Las sensaciones que los asociados trasladan a la patronal Otea Gijón son buenas. "Se espera una buena campaña de comidas y cenas de Navidad. En muchos establecimientos ya es difícil conseguir fecha, sobre todo para el fin de semana del 15 y 16 de diciembre, los más demandados para reservar", señala su presidente, Ángel Lorenzo. Esa fecha tiene mucho sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que este año Nochebuena y Nochevieja caen de fin de semana. Precisamente, para esta última "se nota un alto volumen de llamadas para informarse". "Eso ha hecho que muchos restaurantes ya publiquen información para esa noche", apunta Lorenzo, socio del Grupo Gavia.

Muchos carteles de reservado se pondrán encima de la mesa en los tres comedores de la sidrería La Montera Picona. "Ya han empezado este mes tanto las reservas para diciembre, como las primeras cenas. Han arrancado más pronto que otros años. Quizás, por el miedo a quedarse sin hueco", explica su responsable Emilio Rubio. Esperan tener un volumen similar de clientes con respecto a otros buenos años, pero reconoce que se afronta con "más tranquilidad" esta importante campaña navideña si ya tienes asegurado el lleno en todos los fines de semana de diciembre. "Esto es el verano interminable. En las terrazas seguimos con la gente tirada a la calle, como su fuera agosto", admite el hostelero.

Lejos quedan aquellos años crudos del covid que frenaron la actividad hostelera por las medidas sanitarias y el miedo al contagio. Ahora entre los fogones vuelve a bullir de actividad. Otro mítico, Casa Tino. "El viernes ya tuvimos una cena de empresa de 25 comensales. El volumen se mantiene similar a otros años, pero la verdad es que las primeras cenas y reservas se han adelantado, suelen dejarse más para diciembre", desliza Noemí García, de la tercera generación al frente de este emblemático local. Sobre todo, ve más "prisa" en los grupos más grandes, principalmente de empresas, porque, a su parecer, "tienen más miedo de no encontrar sitio". En cuanto a fechas clave, como Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, ya tienen mesas ocupadas, similar a otros años. "Es una buena noticia que la gente salga a pesar de la inflación. La gente se olvida de los problemas y ya se aprieta el cinturón en enero", opina.

Los que nunca fallan son los fieles clientes del Mesón Sancho. En su caso, al tratarse de dos locales de pequeño tamaño, acogen sobre todo grupos familiares. "Algunos reservan incluso de un año para otro", explica su dueño, José Aladro. De hecho, no abren en Nochebuena, ni Navidad, ni Nochevieja ni Año Nuevo. "Es una gran noticia que no se haya frenado el consumo. La previsión es llenar todos los días. Solemos recomendar que al menos se reserve con una semana de antelación. De un día para otro es imposible". También las llamadas se han dejado sentir en El Jamonar. "Ya están preguntando mucho y esperemos que se materialice en reservas. Hay más movimiento en noviembre en la calle que lo habitual", apuntala su responsable José Hermida.

Menús entre 30 y 40 euros por comensal de media, con ligeras subidas por la inflación

Subir los precios no es algo que desee el sector, ni que le suponga beneficio alguno, defienden. La inflación del precio de la energía y el encarecimiento del servicio de proveedores y el coste de ciertos productos ha obligado, en general, a subir los precios de la carta y los menús a los hosteleros. "No compensan los costes de mercadería", aseguran desde Otea. Ahora, el precio por comensal ronda como mínimo entre los 30 o 40 euros en estas fechas tan señaladas, bien sea con carta abierta o menú cerrado. Por ejemplo, en La Montera Picona ofrecen carta abierta, pero también dos menús cerrados. El más económico, el de la espicha, son 30 euros y ya el de 40 euros, un poco más selecto. "Hemos tenido que aumentar precios, pero el cliente lo entiende como algo a lo que nos vemos obligados", explica Rubio. En el Mesón Sancho la carta se subió a finales del año pasado, pero mantendrán los precios en esta temporada navideña. "No es para sacar beneficio, sino para equilibrar ingresos y gastos", justifica su responsable. El precio medio por comensal es de 35 euros aproximadamente. Otro ejemplo, El Jamonar, con un extenso abanico de menús cerrados que van desde los 25 a los 50 euros. "A la gente se le ve con ganas de disfrutar a pesar del contexto de crisis. Y una excepción, Casa Tino, con una media de 30 euros cabeza, no toca los precios desde la pandemia. "Por ahora, nos cuadran las cuentas", justifica García.