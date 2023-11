Gijón se acostumbra al luto: los homicidios de Fran Tobajas, Mael Alonso y José Antonio Justel rompen las estadísticas de criminalidad

Gijón es una de las ciudades más seguras de España y la más segura de Asturias. Los hurtos menores lideran todos los años, con mucha diferencia, los delitos más cometidos en los registros del Ministerio del Interior. Los homicidios dolosos y las tentativas son tan anómalos que muy rara vez desde el 2016 se produce más de una muerte violenta al año. Por eso, que en prácticamente dos meses se hayan producido tres delitos de sangre llama tanto la atención. La última, la del cartero José Antonio Justel Alonso, fallecido tras una brutal paliza en Fomento hace una semana. Antes, las víctimas fueron el empresario inmobiliario Fran Tobajas, asesinado de dos puñaladas en presencia de su hija, e Ismael Alonso, un octogenario de Montevil empujado sin motivo en la calle Velázquez por un hombre que podría padecer una enfermedad mental y ser drogadicto.

El luto por José Antonio Justel es reciente. Afincado en Gijón desde hacía años, era padre de un niño de seis y tenía fama de hombre pacífico. Su familia nunca le conoció una sola pelea. Una bronca, de esas que tantas hay en la noche, en el interior de un pub de la calle Marqués de San Esteban fue el pretexto de Brayan H. M., de 27 años, y de Adrián G. G., de 30, para darle una paliza mortal de apenas siete segundos a las puertas de este local. La agresión fue tan violenta que entró en parada cardiorrespiratoria e ingresó de madrugada en el HUCA en muerte cerebral.

A José Antonio Justel le desconectaron de las máquinas que le mantenían con vida el domingo pasado. Decidió donar todos sus órganos para que otros vivan la vida que a él le negaron. Mientras su familia le lloraba, la policía emprendía una búsqueda sin cuartel para localizar a los dos responsables. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) necesitaron cuatro días y casi cuatro noches para dar con ellos. Hubo escuchas y vigilancia de sus domicilios las 24 horas. La Policía lo sabía todo sobre ellos. Sus muchos antecedentes, que tenían varias direcciones conocidas, sus coches, sus matrículas y, sobre todo, lo que habían hecho. Los detuvieron el martes. A Brayan H. M. en Llaranes (Avilés) y a Adrián G. G. en Santa Bárbara, como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Las cámaras del local captaron la agresión. El vídeo no deja lugar a las dudas de la violencia de la paliza. Un portero sacó primero a rastras a los implicados y segundos después ponía un pie en la calle la víctima. A José Antonio Justel no le había dado tiempo ni a darse la vuelta cuando Brayan H. M. le propinó un brutal puñetazo en la sien por la espalda. El golpe tumba al cartero en el suelo y arrinconado entre la puerta del local y la pared recibe durante siete segundos más patadas y puñetazos de este joven, natural de Avilés. Las cámaras no acreditaron si Adrián G. G. participó en ese momento del ataque, pero los testigos también lo señalan. El fiscal tampoco tiene dudas de su implicación. La juez, tampoco. Los dos duermen en la cárcel de Asturias desde el sábado acusados de un delito de homicidio.

Crimen de la inmobiliaria

La muerte de Justel Alonso puso los pelos de punta a la ciudad la semana pasada, pero antes lo hizo la de Fran Tobajas el 20 de septiembre. Natural de Siero, Tobajas había sido prestamista en el pasado, pero desde hacía años regentaba una inmobiliaria llamada Golden Star en la calle Campo Sagrado, en Gijón. Ese día se marchaba de su negocio en compañía de su hija, pero nunca llegó a casa. Felipe de Arriba Ramos, el autor confeso de su muerte, salió de su escondite tras dos coches aparcados en la calle y le propinó dos puñaladas mortales con un cuchillo de carnicero. Una, directamente en el corazón.

Tobajas trató de pedir ayuda. Entró a su inmobiliaria y luego se desplomó en la calle. Sus trabajadores y algunos testigos trataron de taponar sus heridas. Un cocinero de una cafetería cercana aportó un rollo de cocina, pero no había nada que hacer. El autor confeso de los hechos, carnicero de profesión, fue detenido a los pocos minutos muy cerca de la calle Campo Sagrado. No se marchó enseguida del lugar del ataque. Esperó a ver su víctima desplomada en la acera. Entonces, bajó hasta las inmediaciones de la residencia del Carmen, tiró el cuchillo que había sisado de la carnicería en la que trabajaba, por encima de la tapia y buscó una fuente para lavarse la sangre. No opuso resistencia cuando los policías locales que le vieron fueron a ponerle las esposas.

El móvil del crimen está claro. El propio autor ha reconocido los hechos y por qué los cometió. Felipe de Arriba mantiene que en el pasado Tobajas le concedió un préstamo a su exmujer con unas condiciones tan abusivas que le arruinaron la vida. La expareja del asesino confeso llegó a denunciar por estafa al dueño de la inmobiliaria, pero la querella no se admitió a trámite. El préstamo lo pidió ella a finales de 2005. Denunció que la futura víctima la presionó para firmar un reconocimiento de deuda de 12.900 euros cuando ella solo había pedido 3.500 para salvar unos retrasos de su hipoteca.

Al no poder devolver las cantidades, la familia del autor confeso se fue endeudando más y más. Fueron desahuciados y Felipe de Arriba Ramos terminó divorciado y viviendo en una habitación de un piso compartido en Contrueces, su barrio de toda la vida. Años después, ese 20 de septiembre decidió acabar con la vida de la persona a la que culpaba de su ruina. Ya desde la cárcel ha pedido a la familia de Tobajas perdón por carta. Eso no impedirá que sea juzgado ante un jurado popular por asesinato.

Instrucciones en marcha

También teñida de la sinrazón está la muerte de Ismael López, el 28 de septiembre. "Mael", como su entorno le conocía, había cumplido hacía pocos días 84 años. Paseaba por la calle Velázquez con su mujer e iba hablando por teléfono con su hijo cuando un hombre al que no conocía de nada le truncó la vida a él y a los suyos. Le empujó sin motivo, lo que hizo que se diera un fuerte golpe al caer. Murió a las pocas horas. El autor de los hechos fue detenido horas después. Está en la cárcel, con el resto de protagonistas de estas líneas. Se han pedido análisis para determinar si padece una enfermedad mental y si sigue siendo drogadicto. Que se sepa, consumió al menos metadona durante 20 años.

Estas tres muertes violentas se han producido casi sin solución de continuidad entre una y otra en apenas dos meses y rompen las estadísticas de una ciudad que ve los crímenes de sangre muy de cuando en cuando. Desde 2016, solo en ese año y en 2019, se habían producido dos asesinatos entre nochevieja y nochevieja. En 2017, no hubo ninguno y en 2018 solo uno, los mismos que en 2020 cuando la ciudad lloró su último asesinato machista, el de Lorena Dacuña. El 2021 se cerró también sin asesinatos y con una sola tentativa. El 2022 dejó solo una víctima, pero que dolió como cientos: la pequeña Olivia, asesinada a base de pastillas por su madre, Noemí Martínez Largo, tras haber perdido su custodia en favor de su padre. El crimen no tendrá castigo. La autora se suicidó en la cárcel el 25 de septiembre.