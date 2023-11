Las mujeres de los presupuestos de Gijón

Cuatro de las cinco integrantes del equipo duro de la edil María Mitre que han liderado la redacción de los presupuestos fueron fichadas expresamente por la concejala al inicio del mandato. Solo Sonia Montesina, directora del área de Ingresos y Gastos, contaba con la experiencia de llevar 20 años, como dice ella, "en la casa". Las demás, aunque todas con largas experiencias en el Principado o en la empresa privada, llegaron "un poco a ciegas" a un Consistorio que moverá ahora un presupuesto histórico, de 300,57 millones de euros, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Un dinero que han desglosado en unas cuentas "justas" y "muy rigurosas" que partían con un reto de primeras ilógico: incrementar las partidas de gasto sin repercutir más ingresos por tasas. Y por el camino, entre cálculo y cálculo, las cinco expertas de Mitre dicen haber formado una cuadrilla que se acerca ya más a la amistad que al compañerismo laboral. La edil, por su parte, asegura haber conseguido "encontrar un equilibrio y armar unos presupuestos que atiendan todas las necesidades y permitan afrontar todos los proyectos de futuro sin necesidad de recurrir a un aumento indiscriminado de los impuestos" de la mano de un equipo "altamente cualificado".

El equipo de la forista María Mitre, de hecho, dice haberse forjado más por su buena relación con la concejala que por la existencia "a priori" de un interés real por el puesto. Las cuatro nuevas incorporaciones contaban con trabajos estables y con una remuneración igual o incluso algo mayor que la actual. Lo cuenta, por ejemplo, Candelaria Pereira –sus compañeras la llaman "Cande"–, ahora directora de Protección de Datos y Coordinación de Sistemas de Información y Comunicación, que explica que aceptó el cargo "exclusivamente" por la forista. "Yo no la conocía de nada, pero, no sé me citó a una entrevista y me enamoró", confiesa. La directora de Recursos Humanos, Luisa Peña, se ríe: "Ya somos dos". Montesina resume: "Las cinco tuvimos la suerte de confiar en el equipo desde el principio". Y Cecilia Bethencourt, directora Económico-Financiera, lo justifica: "Tanto por parte de la concejala como de la Alcaldesa hubo una honestidad absoluta por su proyecto político desde el principio, y eso en este sector es de agradecer". Ella, de hecho, venía del sector privado, de Arcelor, donde "las dinámicas son muy distintas", pero vio la idea de adentrarse en la administración pública como "un reto". Y Peña, que llevaba varios años teletrabajando, llegó a rechazar el puesto en un primer momento y llamó a la edil días después para ver si la oferta seguía en pie. Por último, Mónica Montes, responsable de Patrimonio y Contratación, tampoco tenía pensado aceptar el cargo. "No se lo puse fácil", bromea. En su caso, de hecho, incorporarse al Ayuntamiento supuso una ligera merma en su sueldo habitual. "Lo que quizás eché en falta fue la forma de trabajar, más jerárquica, que vi en el Principado. Pero el funcionamiento del expediente electrónico aquí me ha sorprendido gratamente y el área de Patrimonio me apasiona". Pereira traduce esto último: "Ahora se dedica a pedir comprar muchas fincas y Sonia a quejarse de que no la deja ahorrar".

Esas buenas sensaciones se dan ahora ya por consolidadas –se llaman por diminutivos, quedan para comer y si una va muy apurada otra se encarga de traerle comida al despacho–, pero el trabajo realizado hasta ahora, reconocen, ha sido especialmente complejo por una cuestión de fechas. Entre el cambio de gobierno y sus fichajes, el equipo empezó a trabajar en las cuentas municipales varias semanas más tarde de lo que les hubiese gustado. "Fue un reto complejo. Estaba la decisión política de no subir tasas salvo en casos inevitables, que fue algo que nos condicionó mucho en los ingresos, y el objetivo de hacer un presupuesto que atendiese a las necesidades mínimas y a la vez diese cabida a los grandes proyectos anunciados. El encaje costó horas y horas de trabajo", señala Montesina.

Peña insiste en la parte humana: "No subir ingresos con los gastos que se nos pedía era muy complicado, también, a nivel de recursos humanos. Estuve mucho tiempo en Avilés, donde se trabaja de otra manera, y aquí lo que nos hemos propuesto es darle transparencia a la gestión. Los sindicatos también nos lo piden: tenemos que ser muy rigurosas con la gestión del personal, cumpliendo la ley, y, sobre todo, cuidando de los trabajadores". El resto de las compañeras asienten. Y la responsable de Recursos Humanos lanza otra idea: "Este equipo demuestra también la importancia de que las direcciones las ocupen profesionales".

El optimismo de las cinco profesionales, explican, se debe a que saben que la época que están viviendo ahora es siempre la más compleja. Cada concejalía planteaba presupuestos imposibles de garantizar en su totalidad para incluirse en unas nuevas cuentas cuya redacción se ha ido compaginando con las ejecuciones de este último trimestre. "Es siempre la peor fecha porque hay partidas que si no gastas ahora las pierdes. Todo está pasando a la vez", reconoce Pereira.

Mitre, por su parte, dice estar "orgullosa" del borrador logrado. "Estos presupuestos refrendan que lo técnico siempre debe estar por encima de lo político en el sentido de que no se puede hacer política sin una base técnica", asegura la edil, que defiende un trabajo "logrado en equipo" y que "viene a iniciar el cambio que Gijón merece". También dice comprender las peticiones del resto de ediles, incluso aquellas que no ha podido cumplir. "Esta ciudad tiene la suerte de tener un gobierno estable en el que todos los concejales están motivados y responsabilizados con sus áreas, así que es lógico que todos hayan querido la mayor cantidad posible para sus concejalías", resuelve.