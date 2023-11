"Nos retiramos de ser Capital Europea de la Cultura; costaría millones y no da tiempo"

Montserrat López Moro, edil de Cultura –mismo cargo que ocupó en el mandato de Foro entre 2015 y 2019– asume un área que se erige como prioridad del gobierno local, con un presupuesto aproximado de 17,6 millones, sin contar la Fundación Municipal de Cultura, y que asume el gran reto de convertir Tabacalera en un nuevo espacio expositivo. Sin embargo, la hoja de ruta de su concejalía, que trabajará también para aprovechar la cesión gratuita del Revillagigedo el año que viene para organizar una exposición, abandona ya definitivamente uno de los proyectos heredados del anterior gobierno: que Gijón aspirase a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Los foristas consideran que la inversión es inasumible y que otras ciudades llevan ya demasiada ventaja.

–Los presupuestos municipales sitúan su área como una de las que más crece en 2024.

–Tenemos listo el de la Fundación Municipal de Cultura. El otro, el de concejalía, seguimos pendientes de detalles y no está cerrado. La cifra que sí puedo asegurar, que es la del presupuesto de la Fundación, es de 16.452.900 euros. Y, sí, supone un aumento importante. El que había este año, prorrogado de 2022, era de 12,7 millones, así que la idea ahora es subir un 29,52 por ciento. Pero supongo que lo importante es dónde sube y dónde baja, y ahora incluimos un cambio importante: por tradición, ya en los años en los que estuve yo, un 60 por ciento del presupuesto de la fundación era para el capítulo de personal, lo que hacía que quedase cada vez menos presupuestos para las actividades. Ahora, por primera vez en la historia, el capítulo de personal baja hasta el 53,45 por ciento.

–¿Eso implica algún importe?

–No. Los efectivos siguen siendo los mismos, pero respecto al total, que sube, tienen menos presencia y permite que los capítulos de actividad y programación cultural crezcan. Para lograrlo se hizo un esfuerzo, que creíamos necesario, porque ya parecía un peligro que el capítulo uno de personal siguiese subiendo. El enfoque no podía seguir siendo ese. Ahora tenemos más margen para la Feria del Libro, el Arco Atlántico, el Poex... Otra novedad es que hay dos convenios que dependían de la concejalía y ahora se pasan a la Fundación: Abierto hasta el Amanecer y la Banda de Música de Gijón.

–¿Por qué?

–Porque ahora van a estar en manos de técnicos especialistas, tendrán como referencia a un gestor cultural, para tener una comunicación más fácil y más ágil.

–Ambas entidades han reprochado varias veces el retraso en el cobro de sus ayudas.

–Sí. Era un problema recurrente y creemos que este cambio lo solucionará. Por lo demás, mantenemos las partidas para las bibliotecas y para los fondos de patrimonio histórico-artístico.

–Se calcula que la concejalía de Cultura tendrá 17,6 millones de presupuesto, lo que supondría subir alrededor de un 8 por ciento.

–Era un compromiso que habíamos adquirido en campaña.

–Además de Tabacalera, el proyecto estrella, ¿qué otros planes se priorizan en las cuentas?

–Cada concejalía ha presentado un presupuesto y, bueno, de ahí nos tienen que recortar (ríe). Pero realmente estoy muy contenta con el presupuesto de la Fundación, porque las cosas que no se pudieron incluir sé que se podrán realizar más adelante con remanentes. En cuanto a las prioridades, tenemos varios equipos de trabajo terminando la programación cultural de este año y preparando ya el primer trimestre de 2024. Me refiero a Feten, a la Feria del Libro y al Arco Atlántico, que será a finales de julio. Y, claro, Tabacalera. El reto ahora es importante: dar con un modelo de gestión. Varias personas se están encargando de ello porque queremos reorganizar los muchos equipamientos culturales de la ciudad, ver qué costes va a tener Tabacalera y cómo podemos ser más eficientes reorganizando los recursos.

–Tras el nuevo plan de usos, falta el proyecto de obra.

–Ya nos hemos reunido con los arquitectos y ya están con ello, lo cerrarán próximamente. La idea es que a final de 2024 habrá una partida importante para dejar adjudicado el proyecto y poder empezar ya la obra. En paralelo, queremos llevar actividades a Tabacalera durante el año y organizar visitas guiadas para que la ciudad pueda conocer el equipamiento.

–Se calculaba que habrá que invertir unos diez millones de euros.

–Quedan diez millones solo para lo que viene ahora, sí. Eso sin contar lo que ya se ha hecho, como la consolidación del edificio.

–¿La idea será lanzar una licitación única o habrá fases?

–Será una obra plurianual. Si no recuerdo mal, para el año que viene se reserva alrededor de medio millón de euros.

–Tabacalera se quiere enmarcar en un eje cultural en Cimadevilla, el Revillagigedo, que ahora se cede durante un año, y la Casa Natal, que se busca que se centre en el prócer y deje de actuar como almacén. ¿Cómo se puede lograr esto último?

–Tenemos un grupo de trabajo, entre ellos la directora de los museos de bellas artes (Lucía Peláez), para revisar esa reorganización. Y ese estudio va a llevar su tiempo. Con el nuevo presupuesto vamos a afrontar, por ejemplo, la climatización de la Casa Natal y también del Nicanor Piñole, la Termas y la Campa Torres. La climatización es fundamental para la conservación de las colecciones y debería haberse hecho hace tiempo. Pero, sí, la Casa Natal es pequeña, no es accesible, y la colección municipal ahí no puede estar. Trabajamos en esa exposición que vamos a hacer en el Revillagigedo de marzo a agosto para mostrar parte de lo que tenemos. En febrero iremos adecuando las instalaciones y ahora estamos relatando un discurso que permita que todo lo que se exponga tenga coherencia.

–¿Hay ya un enfoque decidido para esa exposición?

–Están trabajando en ello, es pronto. Sí sabemos que habrá distintas disciplinas, con cuadros y esculturas, pero la selección de obras sigue en marcha. Es un plan piloto para ver cómo funciona. Es una suerte que hayamos conseguido condiciones tan ventajosas.

–Una cesión gratuita de la Fundación Cajastur.

–No era la primera vez que se intentaba. Cuando yo ocupé la concejalía de Cultura y también tratamos de negociar esto con la Fundación, nos daban un presupuesto de 800.000 euros al año. Al PSOE le propusieron 1,2 millones. Y ahora, sí, las condiciones son ventajosas, porque solo tenemos que hacernos cargo de los gastos de ese tiempo de uso.

–¿A qué cree que se debe ese cambio de opinión de la Fundación Cajastur?

–Lo desconozco. Fue una gestión que llevó muy de la mano el edil Jorge González-Palacios. También quiero aclara que aún no hemos firmado el convenio, porque ya nos han pedido enseñarlo varias veces y no lo estamos escondiendo ni nada, es solo que aún hay que llevarlo al patronato. Pero el acuerdo está pactado y redactado.

–En un mundo ideal, ¿el Revillagiedo debería ser de uso público permanente?

–Yo creo que sí. Para los gijoneses y los asturianos, porque no solo sería para nosotros, creo que sí, que ese sería el mejor fin que podría tener. Algunos usos que se hicieron en ese espacio no lo entendíamos muy bien.

–Tabacalera sería, también, la cabecera de un eje cultural en la ciudad junto a la residencia en el albergue de Contrueces, a punto de abrir, y la idea de reformar los viejos depósitos de Roces para habilitarlos como espacios de creación. ¿Habrá avances con los depósitos en 2024?

–No lo podemos hacer todo a la vez... Lo afrontaremos posteriormente, pero por ahora no hay partida para ello. .

–¿Habrá avances el próximo año con las colecciones privadas que se quieren captar para exponer en Tabacalera?

–González-Palacios y la Alcaldesa siguen trabajando en ello. Lo que sí puedo adelantar es que Pérez Simón, que estuvo recientemente en el Piñole, siempre tuvo un compromiso con Asturias y con Gijón y que la relación con su fundación sigue avanzando. Por ahora podemos decir que va por muy buen camino. También podemos hablar de la Fundación Mapfre, con quien siempre hemos tenido una relación muy cordial, y esperamos que de ahí salga también algo.

–Otro reto de 2024 es un proyecto heredado del anterior mandato: el plan de la Campa Torres.

–Sí. Acaban de terminar las excavaciones arqueológicas de los últimos meses y ahora están en fase de investigación para analizar las piezas. Garantizaremos que todo el plan se desarrolle como estaba previsto con las partidas presupuestarias necesarias.

–De herencia recibieron también la idea de que Gijón aspire a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. ¿Se ha hecho algún avance?

–¿Algún avance con la capitalidad? La capitalidad es esto (sujeta en alto tres folios grapados). La capitalidad es la nada.

–¿Se impulsará con alguna partida presupuestaria en 2024?

–Qué va... Pero tiene una explicación; es una decisión meditada. Primero, para impulsar este tipo de planes tiene que haber consenso político, y el actual equipo de gobierno no está por ello. Y, después, implica un plan financiero estratégico que exige varios millones de euros. Varios, eh. Y supone contratar a un equipo de expertos. Pongo un ejemplo: en San Sebastián se reunió a un equipo de 61 personas que trabajó durante años. Hemos visto datos de otras ciudades y, si nosotros quisiésemos meternos ahí, tendríamos que crear nuevas actividades y nuevos equipamientos. Alguna ciudad hizo hasta un campo nuevo de fútbol nuevo. Y en todos los casos se invirtieron varios millones de euros.

–¿Pero el plan se para hasta nuevo aviso o se abandona?

–Lo abandonamos. Daremos todas las explicaremos en el consejo. Hay otra gran justificación muy simple: ahora mismo quien se lleva la carrera es Burgos. Es la favorita. Tiene una página web y ya se había presentado a la candidatura de 2016, así que ya tiene mucho trabajo hecho. Y desde que esta idea la lanzó el anterior gobierno en enero de 2022, en año y medio, lo que han presentado son tres hojas. Ni grupo de expertos ni partida presupuestaria. Ya no tiene sentido empezar ahora. Es absolutamente imposible. Otro ejemplo: Zaragoza, que tampoco logró la capitalidad, en los dos primeros años tuvo que invertir 2,3 millones. San Sebastián fue capital en 2016 y ya en 2009 invirtió 4,9 millones. Hablamos de proyectos millonarios durante varios años. Gijón no está preparada y ya no nos da tiempo, no tenemos opciones para poder ganar.

–Otra apuesta firme es el área de Juventud.

–Queremos lanzar el tercer plan integral y afrontar dos temas básicos: el acoso escolar, que debe atajarse a edades muy tempranas, y el bienestar emocional. Habrá partidas y programas específicos para ello.

–Tras la crisis de gobierno por el FICX que acabó con la expulsión de Vox, se puso en duda la apuesta por el asturiano en este mandato. ¿Cuál es su compromiso?

–Seguir avanzando. Creo que dimos pruebas suficientes ya de ello en nuestra etapa previa. El plan de normalización se sacó estando yo de concejala y puedo decir que durante nuestra etapa hubo incluso más avances que en el anterior mandato. No hay riesgo alguno con el uso del asturiano por nuestra parte. Faltaría más.