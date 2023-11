El tráfico ligado a El Musel en la avenida del Príncipe de Asturias llega al 27% del total

El 27% de los 21.538 vehículos que de media circulan cada día por la avenida Príncipe de Asturias tienen como origen o destino el puerto de El Musel. Reducir el impacto que esos vehículos generan en la calidad del aire y el ruido en las zonas de la ciudad que atraviesa este vial es uno de los principales motivos que están detrás de la construcción del futuro vial de acceso a El Musel por el valle de Jove, pero esa no es la única medida que se está planteando, sino que el Puerto, junto con el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, también están analizando otras medidas para mejorar la situación, vinculadas a un cambio en los hábitos de movilidad de las personas que acuden a trabajar al Puerto y a potenciar el uso de vehículos no contaminantes.

El vial de Jove será clave para eliminar la mayor parte del tráfico de camiones que ahora atraviesa La Calzada en dirección al Puerto. Según los datos que maneja El Musel, de los 1.324 camiones que de media atraviesa cada día la Avenida del Príncipe de Asturias, 1.052 tienen su origen o destino en el Puerto. De ellos, el número de los que van cargados con graneles sólidos cargados en el Puerto es reducido, ya que la mayor parte de los cargamentos de graneles, principalmente carbón, salen de El Musel a través del acceso al Puerto por Aboño. Los pocos camiones con graneles portuarios que atraviesan La Calzada son cargamentos de cereales, producto que por otra parte suele salir de El Musel por ferrocarril.

Esos 1.052 camiones vinculados a la actividad portuaria que atraviesan al día la Avenida Príncipe de Asturias forman parte de los 5.828 vehículos de todo tipo que van o vienen del Puerto. Otros 4.776 son vehículos ligeros, parte de los cuales podrían seguir atravesando La Calzada a pesar de que se construya el vial de Jove.

Pero hay alternativas. Un estudio de movilidad impulsado por la Autoridad Portuaria de Gijón el año pasado plantea promover el trasvase al transporte colectivo o a vehículos no contaminantes de los usuarios que ahora emplean sus coches para ir y venir del Puerto.

Para ello plantean mejorar las líneas de autobuses de Emtusa que conectan El Musel con la ciudad. Actualmente hay dos líneas de Emtusa que lleguen a control de acceso a El Musel próximo al barrio de El Muselín: la 6, que comienza en Porceyo y la 34, línea nocturna que comienza en la Plaza de El Humedal. Además de mejorar las líneas de autobús, el estudio también plantea potenciar los coches compartidos con espacios para el aparcamiento de las dos empresas que ofrecen este tipo de servicios en Asturias, que además ofrecen vehículos eléctricos. Otra de las propuestas para el uso colectivo del transporte es el "car pooling": que se pongan de acuerdo personas que ahora van por su cuenta al Puerto cada cual, en su vehículo, para compartir desplazamientos, algo para lo que se plantea crear una plataforma web.

No sólo se plantea la reducción de vehículos ligeros mediante el fomento del transporte colectivo, sino también facilitar la utilización de vehículos no contaminantes. A ese respecto, se propone por un lado la instalación de cargadores para coches eléctricos, los cuales no emiten gases contaminantes al circular. Además, también se plantea facilitar la sustitución del vehículo a motor por la bicicleta con un carril bici que el Puerto quiere que llegue por la Avenida de Eduardo Castro. Además, el Puerto destinará el próximo año 75.000 euros a habilitar un carril bici en la zona no restringida de El Musel.