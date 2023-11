No hay duda que la belleza es un tema que suscita mucho interés, cada vez más y todo lo relacionado con nuestro aspecto físico cada vez cobra mayor protagonismo en la sociedad. De todas formas, esto no siempre es bueno. La belleza cura, pero también destruye. Siento ser tan drástica, pero es así. Por eso mi empeño, y el de todas las personas que hacemos posible Estela Belleza, en que los cuidados de belleza tengan sentido, y sumen a la vida de las personas.

El cuidarse ha de verse y vivirse como un placer, y no como una obligación que muchas veces pretende alcanzar lo inalcanzable. Porque sí, hay un lado oscuro en la belleza, muchos, pero a mi modo de ver, ocurren por un mal uso o enfoque de los cuidados de belleza. A día de hoy, mi mayor preocupación en relación a esto son los peques de la casa. Hace años era impensable estar pensando en productos y/o tratamientos de belleza para las edades comprendidas entre el bebé y la adolescencia. A día de hoy, el gran interés que muestran por este mundo está haciendo que la industria reaccione, porque hay una gran oportunidad de negocio. Así que nuestra labor ahí es prestar un buen asesoramiento y acompañamiento, también a los familiares. Podríamos definirlo como educación cosmética o educación en belleza. Porque al final la información beauty en la infancia y la adolescencia viene de fuentes como TikTok, o Instagram. La mayoría sin rigor alguno, y no exentas de riesgos. A esas edades no es fácil sucumbir a lo que ven, y poco a poco les van generando obligaciones que no son necesarias ni mucho menos obligatorias. Por eso es importante consultar las cosas con los profesionales. Claro. Pero ese mensaje también aplica a los adultos.

En los últimos años he visto cómo mi trabajo cada día requiere de más "asesorar" y menos "ejecutar". Porque a pesar de estar rodeados, o ahogados diría yo, de información, hay más confusión y se cometen más errores que nunca. En cualquier medio, ya sean redes sociales, prensa, televisión… puede aparecer de todo, y no todo es verdad. Hay personajes de moda diciendo barbaridades, pero también supuestos profesionales que hablan sin ningún rigor. Observo con tristeza cómo hay personas que anteponen la recomendación de una influencer a la de la persona que ha tenido la responsabilidad de trabajar sobre su piel, y por tanto ha podido escucharla y entenderla. La piel no es juego, ni de niños ni de adultos.

En cuanto a los tratamientos en cabina, y con la cantidad de novedades que aparecen cada día, es lógico pensar que la elección de qué tratamiento hacerse, no compete al cliente. Esto no es decidir si comprar una jarra de cristal o de loza, un jersey o una camisa, ni si te apetece comer carne o pescado. Volvemos a lo mismo: nuestra piel y nuestro cuerpo no son un juego. Y respecto a los tratamientos, también veo importante resaltar que no sirve de nada romperse la cabeza en si necesito una radiofrecuencia, una mesoterapia o un peeling, y que lo realmente útil es averiguar o decidir con qué frecuencia una persona está dispuesta a acudir a su centro de referencia, para que así los profesionales podamos planificar un buen abordaje acorde a sus necesidades. Así será útil. No es fácil, lo digo siempre, mantener la cordura y la coherencia en esta profesión. La sociedad no ayuda.

Personalmente no creo en los descuentos, en las promociones, ni en los "beauty chollos". Pero llevo años tirándome de los pelos cuando en fechas como las que estamos se compra cosmética Única y exclusivamente guiándose de la "oportunidad". Como premio y en agradecimiento a nuestros clientes, esta semana celebramos lo que hace un tiempo bautizamos como nuestra "Beauty Week". Y sí, esto también es una oportunidad, pero sabiendo a ciencia cierta que vas a adquirir lo que realmente es para ti. De ahí nuestro lema de este año: "Por ti, porque tú lo vales. Para ti, porque no todo te vale".

