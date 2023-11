La jornada de puertas abiertas en el Hotel de Asociaciones Sociosanitarias de la Avenida Galicia tuvo ayer como reclamo mayoritario la necesidad de impulsar una campaña de relevo generacional en el voluntariado entre las entidades. Así se lo hicieron trasladar los responsables de estas asociaciones a la edil Ángeles Fernández-Ahúja, edil de Servicios Sociales. "Casi todas las asociaciones con las que me vengo reuniendo desde que me hice cargo de la concejalía me han trasladado que su gran problema es la falta de relevo y de nuevo voluntarios", señaló la edil.

La iniciativa de puertas abiertas durará hasta este viernes con charlas y talleres en horario de mañana y tarde. Ayer, intervinieron Andrés Mayor, presidente del Hotel y responsable de la asociación Es Retina, y Fernando García, de la Plataforma del Voluntariado de Asturias. Hoy habrá, entre otros actos, un taller sobre "clown", a las 17.30 horas, y una charla sobre salud mental en jóvenes a las 18.30. La Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias (Asdipas), "Planetazeta", la Asociación Gitana, "Libres y Combativas" y el Centro Argentino de Asturias también celebrarán actos a lo largo de esta semana.